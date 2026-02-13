अभ‍िषेक शर्मा के फ‍िटनेस को लेकर संशय चल रहा है. इसकी वजह है टीम इंड‍िया की ओर से आए दो बयान, वहीं बाद में अभ‍िषेक नामीब‍िया के ख‍िलाफ मैच के बाद एक वीडियो में अर्शदीप सिंह के साथ भी नजर आए. ऐसे में इस बात पर सवाल गहराने लगा है कि अभ‍िषेक की फ‍िटनेस का स्टेटस क्या है.

पहला बयान: 12 फरवरी को टीम कॉम्ब‍िनेशन पर बात करते हुए सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय बताया कि अभिषेक शर्मा अभी पूरी तरह फिट नहीं हैं और वह एक-दो मैच मिस करेंगे. उनकी जगह संजू सैमसन को मौका दिया गया है, सूर्या के बयान से ऐसा लगा कि अभ‍िषेक शर्मा 15 फरवरी को पाक‍िस्तान के ख‍िलाफ भी नहीं खेलेंगे.

दूसरा बयान: वहीं वरुण चक्रवर्ती ने नामीब‍िया के ख‍िलाफ मुकाबले के बाद अभ‍िषेक शर्मा को लेकर कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले बड़े टी20 मुकाबले में खेलने के लिए फिट नजर आ रहे हैं.

नामीबिया पर जीत में शानदार गेंदबाजी करने वाले चक्रवर्ती ने बताया- मैंने उनसे बात की है, वह ठीक लग रहे हैं. उन्होंने आज (12 फरवरी) अभ्यास भी किया और कहा कि वह वापसी के रास्ते पर हैं.

तीसरा बयान नहीं, अर्शदीप का अभ‍िषेक पर वीड‍ियो

वहीं अभ‍िषेक को लेकर एक वीड‍ियो वायरल हो रहा है, ज‍िसमें संभवत: अर्शदीप हैं. वायरल वीडियो में पेसर अर्शदीप अभिषेक से पूछते हैं ‘How are you?’.

अभिषेक दाल-राइस खाते हुए बोलते हैं, ‘Dal-Rice Good’.

आगे अर्शदीप कहते हैं ‘Are you good?’.

तो अभिषेक जवाब देते हैं, ‘Dal-Rice Very Good, Me Good’.

Update on Abhishek Sharma by Arshdeep Singh, good to know he’s doing good 😄 pic.twitter.com/MbvOzMChmg — 𝗠𝗮𝗻𝗶𝘀𝗵 (@ManishSRH) February 12, 2026



ध्यान रहे भारत और पाकिस्तान के बीच यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला रविवार (15 फरवरी) को कोलंबो में खेला जाएगा, जो टी20 वलर्ड कप क का अहम मैच है.



अभिषेक पेट के संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ पिछला मैच नहीं खेल सके थे और बुधवार को अस्पताल से छुट्टी मिली. उनकी गैरमौजूदगी में संजू सैमसन ने ईशान किशन के साथ पारी की शुरुआत की थी. अभ‍िषेक अमेर‍िका के ख‍िलाफ मुकाबले में खेले थे, जहां वो गोल्डन डक पर आउट हुए थे, बाद में उनकी जगह मैच में फील्ड‍िंग संजू सैमसन ने की थी.







