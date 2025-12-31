scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विजय हजारे के 4 मैच में 3 शतक... आखिर कब होगी देवदत्त पडिक्कल की टीम इंडिया में वापसी?

देवदत्त पडिक्कल ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में पुडुचेरी के खिलाफ 113 रन की पारी खेलकर चार मैचों में तीसरा शतक जड़ा. अब तक 405 रन बनाकर वह टूर्नामेंट के सबसे निरंतर बल्लेबाज़ों में शामिल हैं. उनकी शानदार लिस्ट-A रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म ने भारत की वनडे टीम में चयन की उनकी दावेदारी को बेहद मजबूत कर दिया है.

Advertisement
X
विजय हजारे के 4 मैच में 3 शतक जड़ चुके हैं देवदत्त पडिक्कल (Photo: ITG)
विजय हजारे के 4 मैच में 3 शतक जड़ चुके हैं देवदत्त पडिक्कल (Photo: ITG)

कर्नाटक के बाएं हाथ के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने विजय हज़ारे ट्रॉफी में अपने शानदार फॉर्म को जारी रखते हुए चार मैचों में तीसरा शतक जड़ दिया है. पुडुचेरी के खिलाफ अहमदाबाद में खेली गई उनकी संयमित और परिपक्व शतकीय पारी ने एक बार फिर उन्हें भारत की वनडे टीम में चयन की चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

25 वर्षीय पडिक्कल ने ADSA रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले में 116 गेंदों में 113 रनों की शानदार पारी खेली. इस पारी के दौरान उन्होंने जोखिम से बचते हुए स्ट्रोक्स की टाइमिंग और प्लेसमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया और पारी को अंत तक संभाले रखा. यह पारी इस बात का सबूत है कि वह न सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज़ी कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को थामने की क्षमता भी रखते हैं.

लगातार बेहतर खेल रहे देवदत्त

सम्बंधित ख़बरें

India's Kuldeep Yadav (C) celebrates with teammates
गुवाहाटी टेस्ट में पहले दिन का खेल समाप्त, SA के 6 विकेट धड़ाम, कुलदीप की शानदार गेंदबाजी
Rishabh Pant
ना पड‍िक्कल-ना अक्षर, पंत ने गुवाहाटी की प्लेइंग XI कर ली तय? गिल का र‍िप्लेसमेंट तैयार
Gautam Gambhir- Rishabh Pant
ग‍िल पर सस्पेंस, अफ्रीकी स्प‍िनर्स की चकरघ‍िन्नी... गंभीर तरकश से निकालेंगे कौन सा तीर?
Sai Sudharsan and Devdutt Padikkal.
शुभमन दूसरे टेस्ट से हुए बाहर, तो चौथे नंबर पर कौन खेलेगा? ये 2 खिलाड़ी दावेदार
Rishabh Pant
पंत की वापसी फुस्स, नहीं दिखी पुरानी गर्जना...अफ्रीका के सामने ये सूरमा भी ढेर

इससे पहले टूर्नामेंट में पडिक्कल ने झारखंड के खिलाफ 147 रन और केरल के खिलाफ 124 रन की बेहतरीन पारियां खेली थीं. उनका एकमात्र साधारण प्रदर्शन तीसरे मैच में आया, जहां उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ 12 गेंदों में 22 रन बनाए. इसके बावजूद, चार मैचों में 405 रन बनाकर पडिक्कल इस सीज़न के सबसे निरंतर प्रदर्शन करने वाले बल्लेबाज़ों में शामिल हो गए हैं.

Advertisement

कर्नाटक का दबदबा, ओपनिंग में 228 रन की साझेदारी

पुदुचेरी के खिलाफ मुकाबले में कर्नाटक ने पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया और शुरुआत से ही मैच पर पकड़ बना ली. देवदत्त पडिक्कल और कप्तान मयंक अग्रवाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 228 रन की विशाल साझेदारी की, जो लगभग 38 ओवर तक चली. इस साझेदारी ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया.

यह भी पढ़ें: 16 छक्के, 14 चौके... विजय हजारे में सरफराज-मुशीर का तहलका, रोहित शर्मा का रिकॉर्ड ध्वस्त

पडिक्कल को अंततः जयंत यादव ने 113 रनों पर आउट किया. उनकी पारी में 10 चौके और 4 छक्के शामिल थे. खास बात यह रही कि यह शतक पूरी तरह नियंत्रण और साफ स्ट्रोकप्ले पर आधारित था, न कि अनावश्यक आक्रामकता पर.

लिस्ट-A क्रिकेट में भी शानदार रिकॉर्ड

देवदत्त पडिक्कल के लिस्ट-A आंकड़े उनकी निरंतरता की गवाही देते हैं. उन्होंने अब तक सिर्फ 36 पारियों में 12 शतक और 12 अर्धशतक लगाए हैं, जो एक असाधारण कन्वर्ज़न रेट है. शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलने की उनकी क्षमता उन्हें घरेलू वनडे क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल करती है.

क्या मिलेगा भारतीय टीम में मौका

Advertisement

हालांकि पडिक्कल भारत के लिए 2 टेस्ट और 2 टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वनडे में डेब्यू का मौका नहीं मिला है. आने वाले समय में भारत का व्हाइट-बॉल कैलेंडर व्यस्त रहने वाला है और ऐसे में विजय हज़ारे ट्रॉफी में उनका यह प्रदर्शन बिल्कुल सही समय पर आया है.

यह भी पढ़ें: India A vs Australia A: देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ किया शानदार कमबैक, मैच ड्रॉ पर समाप्त

इस संस्करण में सबसे खास बात यह रही कि उनके शतकों में विविधता देखने को मिली—

* झारखंड के खिलाफ आक्रामक पारी- 147
* केरल के खिलाफ संतुलित शतक- 124
* पुडुचेरी के खिलाफ पारी को संभालने वाली पारी- 113

यह विविधता दर्शाती है कि पडिक्कल अब अलग-अलग परिस्थितियों और मैच सिचुएशन्स में खुद को बेहतर ढंग से ढाल रहे हैं. भारत की वनडे टीम में ओपनिंग स्लॉट के लिए मुकाबला भले ही कड़ा हो, लेकिन देवदत्त पडिक्कल ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि चयन की बहस में उनका नाम मजबूती से शामिल रहे. विजय हज़ारे ट्रॉफी आगे बढ़ने के साथ, वह रन बनाकर अपनी दावेदारी और पुख्ता करते जा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement