India A vs Australia A: देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ किया शानदार कमबैक, मैच ड्रॉ पर समाप्त

इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ. लखनऊ में खेले गए इस मुकाबले में मेहमान टीम ने पहली पारी में 98 ओवर में 6 विकेट खोकर 532 रन बनाए थे. जवाब में इंडिया ए ने पहली पारी में 141. 1 ओवर में 7 विकेट के नुकासान पर 531 रन बनाए. वहीं, चौथे और अंतिम दिन समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 56 रन बना लिए थे.

इस मैच के चौथे दिन देवदत्त पडिक्कल ने अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 281 गेंदों में 150 रन की शानदार पारी खेली. वह मैच के तीसरे दिन 178 गेंदों में 86 रन बनाकर ध्रुव जुरेल (129 रन) के साथ नाबाद लौटे थे.

बल्लेबाजों के नाम रहा पहला मैच

पिच ने उम्मीद से ज्यादा बल्लेबाजों को मदद दी. इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए दोनों ही टीमों के बल्लेबाजों ने इस पिच पर डटकर बल्लेबाजी की. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सैम कॉन्स्टास (109 रन) और जोश फिलिप (123 रन) की शतकीय पारियों की बदौलत टीम ने 98 ओवर में ही 6 विकेट पर 532 रन बना डाले. इसके जवाब में इंडिया ए के बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी की और पिच का फायदा उठाते हुए स्कोर मेहमान टीम की बराबरी पर ले आए.

जुरेल और पडिक्कल की साझेदारी से मजबूत हुआ इंडिया ए

ऑस्ट्रेलिया ए के 532 रन विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी इंडिया ए की ओर से टॉप ऑर्डर ने कुछ ज्यादा कमाल नहीं किया. ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन ने 44 रन, नारायण जगदीशन ने 64 रन और साई सुर्दशन ने 73 रन बनाए. जबकि, कप्तान श्रेयस अय्यर मात्र 8 रन बनाकर सस्ते में आउट हो गए.

222 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद नंबर 4 पर खेल रहे देवदत्त पडिक्कल ने ध्रुव जुरेल के साथ 5वें विकेट के लिए 360 गेंदों में 228 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. जुरेल 197 गेंदों में 140 रन बनाकर आउट हुए. वहीं, पडिक्कल ने 281 गेंदों में 150 रन बनाए.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से कोरी रोचिसीओली ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए. वहीं, जेवियर बार्टलेट, लियाम स्कॉट, कूपर कोनोली और फर्गस ओ'नील ने 1-1 सफलता प्राप्त की.

पडिक्कल का कमबैक, पूरे किए 3000 फर्स्ट क्लास रन

टीम इंडिया के युवा सितारे देवदत्त पडिक्कल ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शतक जड़कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपने 3000 रन पूरे कर लिए हैं. 25 वर्षीय बांए हाथ के बल्लेबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 45 मैचों की 74 पारियों में 3338 रन बना लिए हैं. जिसमें उनके नाम 7 शतक और 18 अर्धशतक हैं. लिस्ट ए में देवदत्त ने 33 मैचों 79.65 की औसत से 2071 रन बनाए हैं. इसमें उन्होंने 9 शतक और 12 अर्धशतक जमाए हैं.

कैसा रहा है देवदत्त का आईपीएल करियर ?

देवदत्त पडिक्कल ने IPL में 2020 में RCB (रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु) की ओर से अपना डेब्यू किया था. उन्होंने अब-तक इस टूर्नामेंट में 74 मैचों में 25.43 की औसत से 1806 रन बनाए हैं. जिसमें उनके नाम 11 अर्धशतक और 1 शतक शामिल है.

कब हुआ पडिक्कल का टेस्ट डेब्यू ?

देवदत्त पडिक्कल ने 7 मार्च 2024 को इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला में अपना टेस्ट डेब्यू किया था. उन्होंने अपने पहले ही मैच में 65 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली थी. इस शानदार पारी के बाद उन्हें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के पर्थ टेस्ट में खेलने का मौका मिला. लेकिन, इस मैच में उनका बल्ला नहीं चला. जून में पडिक्कल को इंग्लैंड दौरे के लिए भी शामिल नहीं किया गया था.

