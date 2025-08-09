scorecardresearch
 

बाढ़, भूस्खलन, 48 मौतें... उत्तराखंड में चार साल का सबसे खराब मॉनसून, 66 दिन में 43 दिन रहे आफत के

उत्तराखंड चार साल के सबसे खराब मॉनसून से जूझ रहा है, जिसमें 65% दिन एक्सट्रीम वेदर के रहे. 48 लोग मरे, 250 से ज्यादा लापता हैं. जलवायु परिवर्तन और खराब तैयारी इसके पीछे हैं. धराली में भारतीय सेना रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन बेहतर योजना जरूरी है.

X
हर्षिल और धराली के बीच रास्ता बनाने का प्रयास करते भारतीय सेना के जवान. (File Photo: AFP)
उत्तराखंड इस साल चार साल के सबसे खराब मॉनसून का सामना कर रहा है. 1 जून से 5 अगस्त 2025 तक के 66 दिनों में से 43 दिन एक्सट्रीम वेदर (जैसे भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन) के रहे, जो पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा है. यह आंकड़ा डाउन टू अर्थ (DTE) और दिल्ली के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के विश्लेषण पर आधारित है.

एक्सट्रीम वेदर का बढ़ता खतरा

इस साल मानसून के अब तक के दिनों में 65% समय एक्सट्रीम वेदर देखा गया, जो 2022 में 33% था. 2023 में यह 47% और 2024 में 59% था. यह साफ दिखता है कि हर साल स्थिति और खराब हो रही है. मॉनसून 1 जून से 30 सितंबर तक 122 दिन का होता है. 5 अगस्त तक आधा समय बीत चुका है.

फिर भी 43 दिन एक्सट्रीम वेदर के रहे, जो 2022 के पूरे सीजन (44 दिन) के बराबर है. अगर यही ट्रेंड रहा, तो अगले 56 दिनों में और 40-43 दिन अति-मौसम हो सकते हैं, यानी कुल 83-86 दिन पिछले चार साल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

यह भी पढ़ें: Mega Exclusive: गायब हो गया आर्मी बेस कैंप, बदल गया हर्षिल का नक्शा, तबाही के बाद ग्राउंड पर आजतक... देखें PHOTOS

Dharali Uttarakhand extreme weather

जान-माल का नुकसान

इस खराब मौसम ने भारी नुकसान पहुंचाया है. 1 जून से 5 अगस्त 2025 के बीच कम से कम 48 लोग मौसम से जुड़ी आपदाओं में मारे गए. यह 2022 के पूरे सीजन (56 मौतें) के 86% और 2023 के 104 मौतों का करीब 46% है. खतरा अभी खत्म नहीं हुआ. 5 अगस्त को उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बाढ़ आई, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं.

क्या थी यह बाढ़?

उत्तराखंड सरकार ने इसे "क्लाउडबर्स्ट" (बादल फटना) बताया, लेकिन भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि यह तकनीकी रूप से क्लाउडबर्स्ट नहीं था. क्लाउडबर्स्ट का मतलब एक घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होना है, लेकिन धराली में कई घंटों तक लगातार भारी बारिश हुई.

यह भी पढ़ें: कीचड़, "कीचड़, टूटे पहाड़ और बारिश... कितना मुश्किल है धराली, हर्षिल, गंगोत्री में फंसे लोगों का रेस्क्यू

रिसर्च साइंटिस्ट अक्षय देओरस के अनुसार, 5-6 अगस्त के बीच उत्तरकाशी में औसत से 421% ज्यादा बारिश हुई. सिर्फ सात घंटों में 100 मिमी से ज्यादा और आसपास के इलाकों में 400 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई, जो लंदन हेथ्रो के सालाना औसत बारिश का दो-तिहाई है.

Dharali Uttarakhand extreme weather

जलवायु परिवर्तन की भूमिका

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सब जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है. IMD के अनुसार, 2024 का मानसून उत्तराखंड में 1901 के बाद का सबसे गर्म रहा, जिसमें औसत तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था. जून 2024 में अधिकतम तापमान 3.8 डिग्री और न्यूनतम 1.8 डिग्री ऊपर रहा. गर्म हवा ज्यादा नमी सोखती है, जिससे बारिश ज्यादा तेज और खतरनाक होती है. देओरस कहते हैं कि गर्म और नम हवा पहाड़ों से टकराकर भारी बाढ़ और भूस्खलन ला रही है. 

यह भी पढ़ें: क्या हैं GLOF और LLOF जो पहाड़ों पर तबाही ला रहे... क्या रोकने का कोई उपाय है?

तैयारी में कमी और विकास का दबाव

हालांकि जलवायु परिवर्तन बड़ी वजह है, लेकिन तैयारी की कमी भी समस्या को बढ़ा रही है. रियल-टाइम मौसम निगरानी और प्रभावी चेतावनी तंत्र की कमी से हालात और खराब हो रहे हैं. इसके अलावा, 2014 से उत्तराखंड में सड़क और बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है, जो अक्सर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है.

शेखर पाठक, हिमालयी क्षेत्र अनुसंधान संघ के संस्थापक कहते हैं कि पिछले दशक में बेतरतीब निर्माण, जंगल कटाई और जल निकासी व्यवस्था बिगड़ने से आपदाओं का खतरा बढ़ गया है. 

Dharali Uttarakhand extreme weather

हिमालय में बढ़ता संकट

धराली की घटना हिमालय क्षेत्र के बढ़ते संकट का हिस्सा है. पिछले तीन सालों में 13 हिमालयी राज्यों में 70% मानसून दिन अति-मौसम के रहे हैं. यह स्थिति न सिर्फ उत्तराखंड, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र के लिए चेतावनी है.

भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन

इस मुश्किल घड़ी में भारतीय सेना राहत और बचाव कार्य में जुटी है. उत्तरकाशी में बाढ़ और भूस्खलन से फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के जवान दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. हेलिकॉप्टर और बचाव टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही हैं, लेकिन लगातार बारिश और टूटी सड़कों से काम मुश्किल हो रहा है.

क्या करना चाहिए?

वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें तुरंत कदम उठाने चाहिए. सही मौसम निगरानी, जल्दी चेतावनी तंत्र और बेतरतीब निर्माण रोकना जरूरी है. पहाड़ों की पारिस्थितिकी को बचाने के लिए जंगल लगाना और जल संरक्षण पर ध्यान देना होगा.

