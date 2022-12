दुनिया के 3 इलाके, 3 बड़े ज्वालामुखी... देखिए विस्फोट से कैसे तबाह हो गई आसपास के लोगों की जिंदगी?

अमेरिकी द्वीप हवाई पर मौजूद मौउना लोआ (Mauna Loa) ज्वालामुखी, इटली में मौजूद स्ट्रोमबोली (Stromboli) और इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू (Mount Semeru) ज्वालामुखी एक हफ्ते में ही फटे हैं. पहले मौउना लोआ, फिर सेमेरू और इसके बाद स्ट्रोमबोली. तीनों अपने-अपने देश के सक्रिय और सबसे खतरनाक ज्वालामुखियों में गिने जाते हैं. हैरानी की बात ये है कि तीनों के बीच में 10 हजार से ज्यादा किलोमीटर की दूरी है.

इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू से इटली के स्ट्रोमबोली की दूरी करीब 11 हजार किलोमीटर है. इटली से हवाई द्वीप के मौउना लोआ की दूरी 13 हजार किलोमीटर है. मौउना लोआ से इंडोनेशिया की दूरी भी 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा है. क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी धरती पर तीनों अलग-अलग हिस्सों में मौजूद ज्वालामुखी एक ही हफ्ते में कैसे सक्रिय हो गए. क्या तीनों के अंदर एक ही जगह से लावा की सप्लाई हो रही है. या तीनों जमीन के अंदर होने वाली टेक्टोनिक प्लेटों की मूवमेंट की वजह से आग उगल रहे हैं.

सबसे पहले बात करते हैं इंडोनेशिया के माउंट सेमेरू (Mount Semeru) ज्वालामुखी की. सोमवार यानी 4 दिसंबर 2022 को इस ज्वालामुखी का लावा डोम फट गया. फटा कैसे? तेज मॉनसूनी बारिश से. इसके बाद क्या था, ज्वालामुखी के अंदर मौजूद गर्म लावा तेजी से 8 किलोमीटर के इलाके में फैल गया. लावा को रास्ता मिला पास में बह रही नदी और उसकी नहरों के सिस्टम से.

कई गांवों में राख ही राख फैल गया. आफत में डूबे इन आठ किलोमीटर में इलाके में किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है. सेमेरू जावा द्वीप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है. इसलिए उससे ज्यादा दूरी तक नुकसान पहुंचाने की आशंका बनी रहती है. इंडोनेशियाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों ने कहा कि विस्फोट के समय बारिश भी तेज हो रही थी. इसलिए पानी का सहारा लेकर लावा, मलबा, राख सब तेजी से नीचे आ रहा था. अब बारिश कम है तो रेस्क्यू का कम तेजी से किया जा रहा है.

इस विस्फोट की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है. न ही कोई जख्मी हुआ है. ये बात अलग है कि गर्म राख और धुएं की वजह से सड़कें, गांव, ब्रिज, धान के खेत और आसमान काले हो गए थे. तेजी से आते पाइरोक्लास्टिक लहर से बचने के लिए 2500 लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया था. इससे पहले पिछले साल इस ज्वालामुखी ने विस्फोट किया था. तब उसकी चपेट में आने से 51 लोगों की मौत हो गई थी. हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे.

अब बात करते हैं इटली के स्ट्रोमबोली ज्वालामुखी (Stromboli Volcano) की. यह ज्वालामुखी योलियान आइलैंड पर है. इसमें तो 5 दिसंबर 2022 को ही अचानक तेज विस्फोट हुआ. ढेर सारा पाइरोक्लास्टिक पदार्थ समुद्र की ओर बढ़ा. लावा तेजी से बह कर समुद्र की ओर जा रहा था. और राख का गुबार करीब ढाई किलोमीटर ऊंचाई तक जाते देखा गया.

स्ट्रोमबोली के ऊपर कई क्रेटर बने हैं. उत्तरी दिशा में मौजूद क्रेटर से पास लावा का नया बहाव देखा गया है. जहां से लगातार लाव बह रहा है. बहकर नीचे समुद्र में जा रहा है. यहां इतनी तेज विस्फोट हुआ था कि उससे 1.5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें बन गई थीं. हालांकि इस सुनामी और लावा, राख या धुएं से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है. क्योंकि इस इलाके के आसपास लोग नहीं रहते.

हवाई द्वीप के मौउना लोआ ज्वालामुखी का तो पूछिए ही मत. लगातार लावा उगल रहा है. इसकी वजह से बहुत ज्यादा बड़े इलाके में लावा की नदी बन गई है. हवाई के बिग आइलैंड पर मौजूद इस ज्वालामुखी की गतिविधियों की वजह से आसपास के द्वीपों पर रह रहे लोगों को सतर्क कर दिया गया है. अमेरिकी वैज्ञानिक मौउना लोआ को बीस्ट कहते हैं. इस ज्वालामुखी की अंदरूनी सरंचना का आजतक पता नहीं चल पाया है. क्योंकि यह बेहद रहस्यमयी है.

