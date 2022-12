1674 KM प्रतिघंटा की स्पीड से घूम रही हमारी धरती, कभी देखा है इसे घूमते हुए? इस वीडियो में देखिए

धरती यानी पृथ्वी हर 23 घंटे, 56 मिनट और 4 सेकेंड अपना एक चक्कर पूरा करती है. जिसमें से आधा दिन होता है और लगभग आधी रात. इसके घूमने की गति 1674 किलोमीटर प्रतिघंटा है. इतनी तेज गति में फाइटर जेट उड़ते हैं. आप उसके ऊपर खड़े होकर यात्रा नहीं कर सकते. लेकिन पृथ्वी पर खड़े हैं. आपको यह गति पता भी नहीं चल रही है.

इस गति और घुमाव को दिखाने के लिए वैज्ञानिक या तो अंतरिक्ष स्टेशन से वीडियो बनाते हैं. या फिर किसी सैटेलाइट से. लेकिन कभी किसी ने जमीन पर खड़े रहकर धरती को घूमते हुए देखा है. यहां जो वीडियो दिखाया गया है, उसमें आपको इस गति और घुमाव का सटीक अंदाजा हो जाएगा. सिर्फ इतना नहीं सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने की गति भी बहुत ज्यादा है. पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपना एक चक्कर 1.07 लाख किलोमीटर की गति से चक्कर लगाती है.

यानी एक साल बिताने में 365 दिन लग जाते हैं. पृथ्वी के बीच में मौजूद भूमध्यरेखा वाला हिस्सा सबसे ज्यादा चौड़ा है. यानी उसका व्यास 40,700 किलोमीटर है. इस रेखा पर धरती की गति 1037 किलोमीटर प्रतिघंटा रहती है. लेकिन जैसे-जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, आपको यह गति इतनी धीमी मिलेगी, कि आपको लगेगा दिन या रात हो ही नहीं रही है. धरती घूम ही नहीं रही है. सूरज से धरती की दूरी देखिए कितनी ज्यादा है. ये है 14.9 करोड़ किलोमीटर.

