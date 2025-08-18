scorecardresearch
 

किश्तवाड़ में फ्लैश फ्लड का रहस्य गहराया... बादल फटा या ग्लेशियर टूटा? वैज्ञानिक परेशान

चशोती में फ्लैश फ्लड का कारण अभी रहस्य बना हुआ है. बादल फटना या ग्लेशियर झील टूटना दोनों संभावित कारण हो सकते हैं, लेकिन बिना सैटेलाइट डेटा के कुछ कहना जल्दबाजी होगी. मौसम निगरानी केंद्रों की कमी और हिमालय की जटिल भौगोलिक स्थिति इसे और पेचीदा बनाती है.

किश्तवाड़ के चशोती गांव में आए फ्लैश फ्लड के बाद की तबाही. (File Photo: Reuters)
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती (चिशोती) गांव में 14 अगस्त 2025 को अचानक आई तेज बाढ़ (फ्लैश फ्लड) ने भारी तबाही मचाई. इस घटना में कई लोगों की जान गई. सैकड़ों लापता हैं. लेकिन आखिर यह बाढ़ आई कैसे? क्या इसका कारण बादल फटना (क्लाउडबर्स्ट) था या कोई और कारण? चशोती में मौसम निगरानी केंद्र नहीं होने से सही जानकारी जुटाना मुश्किल हो रहा है.

चशोती में क्या हुआ?

14 अगस्त 2025 को चशोती गांव में सुबह करीब 11:30 बजे एक बड़ी घटना हुई. यह गांव मचैल माता यात्रा के रास्ते पर है, जहां उस दिन हजारों तीर्थयात्री मौजूद थे. अचानक आई बाढ़ ने घरों, दुकानों और एक लंगर को बहा दिया. 60 से ज्यादा लोग मरे, 300 से ज्यादा घायल हुए और 200 से ज्यादा लापता हैं. लेकिन सवाल यह है कि यह बाढ़ आई कैसे, जब मौसम विभाग के आंकड़ों में किश्तवाड़ में 14 अगस्त को बिल्कुल बारिश नहीं हुई और 15 अगस्त को सिर्फ 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई?

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में बारिश-बाढ़ से भयानक तबाही, 307 लोगों की मौत... कई लापता

Flash flood Chashoti Kishtwar

मौसम निगरानी की कमी

DTE में छपी रिपोर्ट के अनुसार चशोती में कोई मौसम निगरानी केंद्र (वेदर स्टेशन) नहीं है, इसलिए घटना के दौरान वहां कितनी बारिश हुई, इसका कोई सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है. मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर के निदेशक मुख्तियार अहमद के अनुसार, सैटेलाइट और डॉप्लर रडार से पता चला है कि चशोती में भारी बारिश हुई. उन्होंने यह भी कहा कि चशोती का ऊपरी इलाका लद्दाख के जंस्कार क्षेत्र से जुड़ा है, जहां ग्लेशियर या ग्लेशियर से बनी झील (ग्लेशियर लैक) टूटने की आशंका है, जो बाढ़ का कारण हो सकता है.

क्या था कारण: बादल फटना या ग्लेशियर झील?

वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर मतभेद है कि चशोती में बाढ़ का असली कारण क्या था. कुछ विशेषज्ञ बादल फटने को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि अन्य ग्लेशियर झील के फूटने (ग्लेशियर लैक आउटबर्स्ट फ्लड - GLOF) की संभावना जता रहे हैं.

यह भी पढ़ें: खुल गई NISAR की छतरी... अब धरती की निगरानी के लिए तैयार, देगा आपदाओं की जानकारी

Flash flood Chashoti Kishtwar

बादल फटने की थ्योरी

मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर के ड्यूटी ऑफिसर मोहम्मद हुसैन मीर का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बादल फटना आम है. उनका तर्क है कि जहां दो पहाड़ मिलते हैं, वहां एक नाला (गदेरा) बनता है, जहां अलग-अलग दिशाओं से आने वाली हवाएं फंस जाती हैं. ये हवाएं ऊपर की ओर 4-8 किलोमीटर तक बढ़ती हैं.

अगर यह स्थिति आधे घंटे तक बनी रहे, तो हवा में नमी इतनी बढ़ जाती है कि वह अपना वजन नहीं संभाल पाती और 50 वर्ग मीटर के छोटे क्षेत्र में सारा पानी अचानक गिर जाता है. मीर कहते हैं कि इसलिए पास के निगरानी केंद्र में बारिश कम दिख सकती है, लेकिन घटना वाली जगह पर भारी बारिश हुई होगी.

यह भी पढ़ें: 46 साल में बादल फटने की सिर्फ 30 घटनाएं, इधर 9 साल में 8 भयानक तबाही के मंजर दिखे

ग्लेशियर झील का सवाल

दूसरी ओर, मुख्तियार अहमद और कुछ अन्य विशेषज्ञ मानते हैं कि चशोती के ऊपरी इलाके में ग्लेशियर झील टूटने से बाढ़ आई हो सकती है. ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे झीलें बनती हैं. अगर ये झीलें अचानक फूट जाएं, तो तेज पानी नीचे की ओर बहता है, जिससे फ्लैश फ्लड आती है. लेकिन अभी तक सैटेलाइट डेटा से इसकी पुष्टि नहीं हुई है.

Flash flood Chashoti Kishtwar

धराली से तुलना

उत्तराखंड के धराली में भी हाल ही में फ्लैश फ्लड आई थी. वहां भी ग्लेशियर झील टूटने और खीर गंगा में मड-फ्लड आने की बात कही गई, लेकिन देहरादून के वाडिया हिमालयन जियोलॉजी संस्थान के वैज्ञानिकों ने बिना सैटेलाइट सबूत के कुछ कहने से इनकार कर दिया. चशोती में भी यही स्थिति है- कोई ठोस सबूत नहीं मिला है.

भारतीय मौसम विज्ञान सोसायटी के अध्यक्ष डॉ. आनंद शर्मा, मीर की बात को गलत ठहराते हैं. वे कहते हैं कि बारिश करने वाले बादल 15-25 किलोमीटर लंबे-चौड़े होते हैं. 50 वर्ग मीटर में बारिश संभव नहीं. उनका मानना है कि बाढ़ के लिए कैचमेंट एरिया (पानी इकट्ठा होने वाला क्षेत्र) में बारिश की जांच जरूरी है. 

डॉ. शर्मा कहते हैं कि धराली या चशोती में बाढ़ का मतलब यह नहीं कि वहां बारिश हुई. पास के कैचमेंट एरिया में भारी बारिश से पानी बहकर आया होगा, जैसे देहरादून की बाढ़ मसूरी की बारिश से होती है.

मौसम निगरानी की चुनौती

हिमालयी क्षेत्रों में मौसम निगरानी की कमी बड़ी समस्या है. चशोती से 4 किलोमीटर दूर पहलगाम में भी ज्यादा बारिश नहीं हुई, जो इस संशय को बढ़ाता है. सैटेलाइट और डॉप्लर रडार भारी बारिश का पता लगा सकते हैं, लेकिन सटीक स्थान और समय बताना मुश्किल है.

