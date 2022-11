पृथ्वी जैसे प्राचीन ग्रह के अवशेषों को खाता दिख रहा है एक तारा, 1000 करोड़ साल पहले बन गया था White Dwarf 

ऐसा नहीं है कि सभी तारे मरने के बाद सुपरनोवा (Supernova) में खत्म हो जाते हैं. कहीं कहीं मामला इतनी जल्दी शांत नहीं होता. जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है और वो अस्थिर हो जाता है, तो वो फूलकर विशाल आकार में बदल जाता है. और उसका कोर एक छोटे, अल्ट्राडेंस सफेद ड्वार्फ (White Dwarf) में बदल जाता है.

इसे ऐसे समझें. हमारा सूर्य अगर निष्क्रिय हो जाएगा, तो वह मंगल ग्रह की तरफ बढ़ेगा. यह एक प्रक्रिया होती है जिसमें निष्क्रीय तारा अपने करीबी ग्रहों को अस्थिर और नष्ट कर देता है. लेकिन ऐसे व्हाइट ड्वार्फ तारे भी हैं जिनके आस-पास ग्रह हैं, इससे पता चलता है कि वे इस प्रक्रिया से बच सकते हैं. लेकिन वैज्ञानिकों को यह भी पता चला है कि व्हाइट ड्वार्फ कई एक्सोप्लैनेट खा जाते हैं. खगोलविदों ने इसके सबसे पुराने उदाहरण की खोज की है- एक व्हाइट ड्वार्फ जो करीब 1020 करोड़ साल पहले बना था और जिसने एक एक्सोप्लैनेट को निगल लिया था.

दो व्हाइट ड्वार्फ का पता लगा

यह व्हाइट ड्वार्फ पृथ्वी से करीब 90 प्रकाश-वर्ष दूर है. यह अविश्वसनीय रूप से बहुत छोटा और मंद है, दूसरे व्हाइट ड्वार्फ की तुलना में इसका रंग असामान्य रूप से लाल है. दूसरा व्हाइट ड्वार्फ असामान्य रूप से नीला है, जो 900 करोड़ साल पहले बना था. टीम ने पाया कि दोनों तारे, ग्रहों के मलबे से हो रहे प्रदूषण का सामना कर रहे हैं.

लाल तारे का नाम WD J2147-4035 है, जो अब तक खोजे गए सबसे पुराना प्रदूषित व्हाइट ड्वार्फ है, जबकि नीले तारे का नाम है WD J1922+0233, जो बेहद दिलचस्प है. इसके वातावरण में पाए जाने वाले तत्व बताते हैं कि यह तारा पृथ्वी जैसे एक ग्रह को खा रहा है.

ब्रिटेन में वारविक यूनिवर्सिटी की एस्ट्रो फिज़िसिस्ट एबिगेल एल्म्स कहती हैं कि हम किसी तारे से उत्पन्न प्रकाश से उसके वायुमंडल की रासायनिक संरचना का पता लगा सकते हैं. सभी वेवलेंथ एक जैसी नहीं होतीं. कुछ मजबूत होती हैं, कुछ कमजोर होती हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि तत्व तारे से निकलने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम को बदलकर, प्रकाश को अवशोषित और पुन: उत्सर्जित कर सकते हैं.

जब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की गैया स्पेस ऑब्ज़रवेट्री (Gaia space observatory) ने दो असामान्य रंग के व्हाइट ड्वार्फ की पहचान की, तो एबिगेल एल्म्स और उनके सहयोगियों ने इन दोनों पर शोध करना शुरू कर दिया. मंथली नोटिसेस ऑफ़ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी में यह शोध प्रकाशित हुआ है.

शोध के मुताबिक, दोनों व्हाइट ड्वार्फ तारों में शक्ति नहीं है, उनका तापमान धीरे-धीरे कम हो रहा है. दोनों तारों के तापमान लेकर, शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया कि वे कितने समय पहले बने थे. इसके बाद, उन्होंने इन तारों के स्पेक्ट्रा का विश्लेषण किया. लाल तारे पर, उन्हें सोडियम, लिथियम, पोटेशियम और कार्बन मिला. जबकि नीले तारे पर, उन्हें सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम मिला.

Remnants of Ancient Earth-Like World Seen Being Eaten by a Star https://t.co/tSpoqXfUph