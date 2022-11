ऑक्टोपस समुद्र के अंदर उठाकर फेंक रहे सामान, वैज्ञानिक हरकत देख हैरान

ऑक्टोपस (Octopus) अकेले रहना पसंद करते हैं, उन्हें उनके इसी स्वभाव के लिए जाना जाता है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जर्विस बे (Jervis Bay, Australia) में ग्लूमी ऑक्टोपस (Gloomy octopus) कहे जाने वाले ऑक्टोपस टेट्रिकस (Octopus tetricus) अपने व्यवहार से अलग बर्ताव कर रहे हैं.

सेफलोपॉड (Cephalopod) शोधकर्ताओं की एक टीम ने पानी के नीचे, ऑक्टोपस के वीडियो शूट किए, ताकि वे ये पता लगा सकें कि वे कैसे रहते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं.

पानी से कैमरे निकालने के बाद, शोधकर्ताओं ने 20 घंटे से भी ज्यादा समय की फुटेज देखी. एंकोरेज (Anchorage) में अलास्का पैसिफिक यूनिवर्सिटी के बिहेवियरल ईकोलॉजिस्ट और शोध के सह-लेखक डेविड स्कील (David Scheel) का कहना है कि ऐसा लग रहा था जैसे हम ऑक्टोपस टीवी देख रहे हों.

नेचर (Nature) जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हमने एक बड़ा अजीब व्यवहार देखा. ऑक्टोपस ने अपनी बाहों की मदद से शेल, समुद्र का मलबा, शैवाल इकट्ठा किए और फिर उन्हें दूर फेंक दिया. अपने साइफन की मदद से वे पानी के साथ इन्हें फेंक रहे थे. कभी-कभी ये भी लगा कि वे मलबा या बचा हुआ खाना फेंक रहे थे. और कभी ये लगा कि वे एक दूसरे पर चीजें फेंक रहे थे.

टीम को सुराग मिले कि ऑक्टोपस जानबूझकर एक दूसरे को निशाना बना रहे थे. वे एकदूसरे पर काफी तेजी से चीजें फेंक रहे थे. और ऐसा तब हो रहा था जब चीजें फेकने वाला ऑक्टोपस अपने शरीर के रंग को गहरे रंग या मध्यम रंग में बदल रहा था. नीचे दिए वीडियो में ऑक्टोपस के इस व्यवहार को देखा जा सकता है.

डेविड स्कील कहते हैं कि हमें पता नहीं चला पा रहा था कि आखिर ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं. लेकिन उनका कहना है कि ऐसा करके शायद उन्हें ये समझने में मदद मिलती हो कि उनके आसपास बहुत सारे ऑक्टोपस हैं. दूसरे शब्दों में, शायद सामाजिक तौर पर ये इसी तरह रहते हों.

