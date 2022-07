Two Headed Snake: दो सिर वाला दुर्लभ सांप दक्षिण अफ्रीका के वेदवे में दिखा, देखिए तस्वीरें...

दक्षिण अफ्रीका के वेदवे इलाके में बेहद दुर्लभ दो सिर वाला सांप (Two Headed Snake) पकड़ में आया है. जहां ये सांप मिला, उस प्रॉपर्टी के मालिक ने इसे एक कांच के बर्तन में रख दिया था. इसके बाद उसने सांप के संरक्षण के काम करने वाले निक इवांस को बुलाया. ताकि निक उसे लेकर जा सकें. निक इवांस केजेडएन एंफिबियन एंड रेप्टाइल कंजरवेशन के संस्थापक हैं.

उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर इस सांप की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि मैं हाल ही में उत्तरी डर्बन के ब्राई इलाके के पास था. तभी मेरे पास वेदवे (Ndwedwe) से एक तस्वीर आई. यह एक दोमुंहे सांप की तस्वीर थी. ये एक साउदर्न ब्राउन एग ईटर (Southern Brown Egg-eater) सांप है. यह किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता.

ये दोमुंहा साउदर्न ब्राउन एग ईटर रात में घूमने वाला सांप है. यह जहरीला नहीं होता. आमतौर पर इसकी पूरी लंबाई 30 इंच है. लेकिन इस दोमुंहे सांप की लंबाई मात्र 30 सेंटीमीटर थी. यानी यह एक बच्चा है. निक इवांस ने बताया कि दो सिर वाले सांप के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है. वो ये कि किस दिशा में जाएं. एक सिर किसी और दिशा में तो दूसरा किसी और दिशा में जाना चाहता है.

निक ने देखा कि आराम करते वक्त ये दोमुंहा सांप एक सिर के ऊपर दूसरा सिर रख लेता है. साउदर्न ब्राउन एग ईटर (Southern Brown Egg-eater) के नाम से ही स्पष्ट है कि ये अंडे खाता है. इसके दांत नहीं होते लेकिन इसके बावजूद यह एक बार में कई अंडे फोड़कर अंदर से पूरा पदार्थ खा जाता है. कई बार पूरा का पूरा अंडा सीधे निगल लेता है. इसके गर्दन में उन अंडों को फोड़ने की क्षमता होती है. बाद में अंडे का खोल उगल देता है.

आमतौर पर दोमुंहे सांप देखे को कम मिलते हैं. इस स्थिति को बाइसिफैली (Bicephaly) कहते हैं. जब कोई जुड़वा पैदा होने से पहले अलग नहीं हो पाता तब ऐसी स्थिति बनती है. दस हजार सांपों के जन्म पर कोई एक सांप इस तरह का दिखता है. लेकिन इनके जीवित रहने की संभावना बेहद कम होती है. बहुत कम ही दोमुंहे सांप लंबे समय तक जीवित रह पाते हैं.

