Iran Protests Live: जल रहा ईरान... प्रदर्शनकारियों ने तेहरान की मस्जिद में लगाई आग, अब तक 217 मौतों का दावा

ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट के बीच देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है. बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले कमजोर होती मुद्रा (ईरानी रियाल) ने आम जनता के गुस्से को और भड़का दिया है. सरकार द्वारा इंटरनेट और फोन सेवाओं पर सख्त पाबंदियां लगाए जाने के बावजूद प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ये आंदोलन 2022 के बाद इस्लामिक गणराज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं. प्रदर्शन ईरान के सभी 31 प्रांतों में फैल चुके हैं, जिनमें बड़े शहरों से लेकर दूरदराज के इलाके शामिल हैं.
इन विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत ईरान की संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण आम लोगों को हो रही परेशानियों से हुई, लेकिन अब ये देश के इस्लामी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष में बदल चुके हैं. हालात काबू में रखने के लिए ईरान की सरकार ने इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं बंद कर दी हैं ताकि प्रदर्शनकारियों के समन्वय और सूचना के प्रसार को रोका जा सके. मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक ईरान में अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक होने की आशंका है. इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की प्रदर्शनकारियों को 'उनकी जगह बताने' की कड़ी चेतावनी जारी करने के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई और तेज कर दी है. ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हर पल के अपडेट यहां पढ़ें...
ईरान में इस्लामी शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के तीव्र होने आने के बाद, अली खामेनेई के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने कई जगहों पर बल प्रयोग किया है. तेहरान के एक डॉक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर टाइम मैगजीन को बताया कि राजधानी तेहरान के सिर्फ छह अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से अधिकांश की मौत गोली लगने से हुई है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह फिलहाल ईरान के आखिरी शाह के निर्वासित बेटे रजा पहलवी से मिलने के इच्छुक नहीं हैं. इससे संकेत मिलता है कि वह किसी भी विपक्षी नेता का समर्थन करने से पहले ईरान के अंदरूनी संकट का समाधान देखना चाहते हैं. रेडियो होस्ट ह्यू हेविट से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अभी किसी नेता को ईरान की सत्ता के उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना जल्दबाजी होगी. उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हमें सबको मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन उभरता है. मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा करना उचित होगा.' वॉशिंगटन के पास रहने वाले रजा पहलवी ईरानियों से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी रखने का आग्रह कर रहे हैं और उन्होंने मजबूत अंतरराष्ट्रीय समर्थन की मांग की है. उन्होंने शुक्रवार को एक पोस्ट में ट्रंप से सीधे तौर पर इस संकट में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की थी. पहलवी ने लिखा, 'आपने साबित कर दिया है और मैं जानता हूं कि आप शांतिप्रिय और अपने वचन के पक्के इंसान हैं. कृपया ईरान के लोगों की मदद के लिए हस्तक्षेप करने को तैयार रहें.'
ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान की अल-रसूल मस्जिद में आग लगा दी. ईरान की राजधानी और आसपास के शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के फैलने से तेहरान में तनाव तेजी से बढ़ रहा है. कराज में एक नगरपालिका भवन में आग लगा दी गई, जबकि सआदत आबाद में भारी भीड़ जमा हो गई और 'खामेनेई मुर्दाबाद' के नारे लगे. ईरान में इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है.