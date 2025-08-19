scorecardresearch
 

Feedback

ISRO का नया कमाल... 40 मंजिला रॉकेट बनाएगा, 75 टन वजन अंतरिक्ष में ले जाएगा

इसरो एक 40 मंजिला रॉकेट बना रहा है, जो 75 टन वजन को अंतरिक्ष में ले जाएगा. इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने बताया कि 2025 में नाविक उपग्रह, N1 रॉकेट और अमेरिका का 6500 किलो का उपग्रह लॉन्च होगा. GSAT-7R नौसेना के लिए बनेगा. भारत के 55 उपग्रहों की संख्या 3-4 साल में तिगुनी होगी. नारायणन को तेलंगाना में डॉक्टरेट सम्मान मिला.

Advertisement
X
इसरो भविष्य में बहुत बड़ा रॉकेट बनाने जा रहा है. (Photo: ISRO)
इसरो भविष्य में बहुत बड़ा रॉकेट बनाने जा रहा है. (Photo: ISRO)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) एक बार फिर अपने दमखम से दुनिया को हैरान करने की तैयारी में है. इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने घोषणा की कि इसरो एक ऐसा विशाल रॉकेट बना रहा है, जो 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा होगा. 75,000 किलोग्राम (75 टन) वजन को पृथ्वी की निचली कक्षा (लो-अर्थ ऑर्बिट) में ले जाएगा. यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक ऐतिहासिक कदम है. 

40 मंजिला रॉकेट: क्या है यह नया प्रोजेक्ट?

इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इस नए रॉकेट के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह रॉकेट इतना विशाल होगा कि इसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत के बराबर होगी. यह रॉकेट 75 टन (75,000 किलोग्राम) वजन के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में स्थापित कर सकेगा. लो अर्थ ऑर्बिट वह कक्षा है जो पृथ्वी से 600-900 km की ऊंचाई पर होती है, जहां संचार-ऑब्जरवेशन उपग्रह रखे जाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

INS Aridhaman Indian Navy
समंदर में चीन-PAK के खिलाफ इंडिया का फर्स्ट डेटरेंस होगा न्यूक्लियर सबमरीन 'INS अरिदमन', जानिए ताकत  
Air Launched Pralay Missile
हवा से लॉन्च होने वाली Pralay मिसाइल पर काम शुरू, 7473 km/hr की गति से करेगी दुश्मन पर हमला 
India's weather has changed
मॉनसून में बादलफोड़ आफत, गर्मी में बाढ़, सर्दियों खिसक रही आगे... बदल गया भारत का मौसम 
Natural calamities India
इस साल प्राकृतिक आपदाओं ने ली 1600 लोगों की जान... जानिए क्यों आ रहीं इतनी आपदाएं? 
can robots really give birth
क्या वाकई रोबोट इंसानी बच्चे पैदा कर पाएंगे? जानिए साइंस इस बारे में क्या कहता है 

यह भी पढ़ें: खुल गई NISAR की छतरी... अब धरती की निगरानी के लिए तैयार, देगा आपदाओं की जानकारी

नारायणन ने इसकी तुलना भारत के पहले रॉकेट से की, जिसे डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने बनाया था. वह रॉकेट (SLV-3) केवल 17 टन वजन का था. 35 किलोग्राम का उपग्रह कक्षा में ले जा सकता था. इसरो का नया रॉकेट उससे 2000 गुना ज्यादा वजन ले जाने की क्षमता रखता है. यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति को दर्शाता है.

Advertisement

इसरो के इस साल के बड़े प्रोजेक्ट

नारायणन ने बताया कि 2025 में इसरो कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है...

  • नाविक (NAVIC) उपग्रह: यह भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है, जो GPS का विकल्प है. यह सैन्य और नागरिक उपयोग के लिए सटीक स्थान और समय की जानकारी देता है.
  • N1 रॉकेट: यह इसरो का एक नया रॉकेट है, जिसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह भविष्य के मिशनों के लिए महत्वपूर्ण होगा.
  • अमेरिका का संचार उपग्रह: इसरो अपने LVM3 रॉकेट से अमेरिका के 6,500 किलोग्राम वजन वाले ब्लॉक-2 ब्लूबर्ड उपग्रह को कक्षा में स्थापित करेगा. यह उपग्रह AST SpaceMobile कंपनी का है और यह स्मार्टफोन्स को सीधे अंतरिक्ष से इंटरनेट कनेक्शन देगा. यह भारत की अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग की ताकत को दर्शाता है.
  • टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन सैटेलाइट (TDS): यह उपग्रह नई तकनीकों का परीक्षण करेगा, जो भविष्य के मिशनों के लिए आधार तैयार करेगा.
  • GSAT-7R: यह भारतीय नौसेना के लिए एक सैन्य संचार उपग्रह है, जो मौजूदा GSAT-7 (रुक्मिणी) की जगह लेगा. यह नौसेना की संचार क्षमता को और मजबूत करेगा.

यह भी पढ़ें: धराली की बर्बादी कितनी बड़ी... ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा पहले और तबाही के बाद का मंजर

isro 40 storey tall rocket

क्यों है यह रॉकेट खास?

Advertisement

विशाल क्षमता: 75 टन का पेलोड ले जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. अभी इसरो का सबसे भारी रॉकेट LVM3 है, जो 10,000 किलोग्राम तक का पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है. नया रॉकेट इससे सात गुना ज्यादा वजन ले जाएगा. तुलना के लिए, दुनिया का सबसे भारी व्यावसायिक उपग्रह जुपिटर 3 (9,200 किलोग्राम) है, जिसे स्पेसएक्स ने लॉन्च किया था.

  • स्वदेशी तकनीक: इस रॉकेट में इसरो की स्वदेशी तकनीक का उपयोग होगा, जो भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है.
  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग: अमेरिका के 6,500 किलोग्राम के उपग्रह को लॉन्च करना भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती विश्वसनीयता को दिखाता है.
  • सैन्य और नागरिक उपयोग: यह रॉकेट सैन्य संचार, पृथ्वी अवलोकन और नेविगेशन जैसे क्षेत्रों में भारत की ताकत बढ़ाएगा.
  • पुन: उपयोग की संभावना: इसरो पहले से ही नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) पर काम कर रहा है, जिसमें पहला चरण पुन: उपयोग योग्य होगा. यह नया रॉकेट भी इस दिशा में एक कदम हो सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या वाकई रोबोट इंसानी बच्चे पैदा कर पाएंगे? जानिए साइंस इस बारे में क्या कहता है

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति

नारायणन ने बताया कि भारत के पास वर्तमान में 55 उपग्रह कक्षा में हैं. अगले तीन से चार सालों में यह संख्या तीन गुना हो जाएगी. इसका मतलब है कि 2029 तक भारत के पास लगभग 165 उपग्रह होंगे. ये उपग्रह संचार, मौसम, नेविगेशन और सैन्य जरूरतों के लिए काम करेंगे.

Advertisement

इस रॉकेट से भारत को क्या फायदा होगा?

  • अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा: इतने भारी उपग्रह को लॉन्च करने की क्षमता भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगी. यह भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती ताकत को दिखाएगा.
  • आर्थिक लाभ: विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने से इसरो को भारी आय होगी. उदाहरण के लिए, ब्लॉक-2 ब्लूबर्ड जैसे मिशन से भारत को वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी मिलेगी.
  • सैन्य ताकत: GSAT-7R जैसे सैन्य उपग्रह नौसेना की संचार क्षमता को बढ़ाएंगे, जो भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.
  • वैज्ञानिक प्रगति: भारी उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता से इसरो अंतरिक्ष अनुसंधान, मौसम निगरानी और आपदा प्रबंधन में बेहतर काम कर सकेगा.
  • नौकरियां और उद्योग: इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स से भारत में अंतरिक्ष उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे नई नौकरियां पैदा होंगी. 

नारायणन को सम्मान

इस दीक्षांत समारोह में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने वी. नारायणन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया. यह सम्मान इसरो की प्रगति और नारायणन के नेतृत्व का प्रतीक है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement