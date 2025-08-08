scorecardresearch
 

Feedback

धराली की बर्बादी कितनी बड़ी... ISRO की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा पहले और तबाही के बाद का मंजर

बाढ़ ने धराली और हर्षिल को तबाह कर दिया, लेकिन इसरो और NRSC की सैटेलाइट तस्वीरों ने नुकसान का सटीक आकलन कर राहत कार्य को आसान किया है. मिट्टी और मलबे से दबे घर, टूटे रास्ते और लापता जिंदगियां इस आपदा की गंभीरता को दिखाती हैं. वैज्ञानिकों की मेहनत से हमें इसकी वजह समझने और भविष्य में तैयार रहने में मदद मिलेगी.

Advertisement
X
बाएं- 13 जून 2025 की धराली की तस्वीर. दाएं- 7 अगस्त 2025 की फोटो. (Photo: NRSC/ISRO)
बाएं- 13 जून 2025 की धराली की तस्वीर. दाएं- 7 अगस्त 2025 की फोटो. (Photo: NRSC/ISRO)

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त 2025 को आई भयानक बाढ़ ने धराली और हर्षिल गांवों को तबाह कर दिया है. तेज बारिश से आई इस अचानक बाढ़ ने घरों, इमारतों, पुलों, सड़कों को बहा दिया और कई लोगों की जानें ले लीं. अब राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) और इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से इस नुकसान का तेजी से आकलन किया है. आइए, समझते हैं कि क्या हुआ? सैटेलाइट ने क्या खुलासा किया?

5 अगस्त की आपदा: क्या हुआ?

5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी में भारी बारिश हुई, जिससे धराली और हर्षिल में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) आ गई. यह बाढ़ इतनी तेज थी कि मिट्टी, पत्थर और मलबे के साथ बहते हुए उसने सब कुछ तबाह कर दिया. घरों के नीचे से जमीन खिसक गई, सड़कें टूट गईं और कई लोग लापता हो गए. इस घटना ने पूरे इलाके को अलग-थलग कर दिया, जिससे राहत कार्य में दिक्कतें आईं.

सम्बंधित ख़बरें

What are GLOF and LLOF
क्या हैं GLOF और LLOF जो पहाड़ों पर तबाही ला रहे? 
Flow of Flash Flood
धराली में सैलाब ने एक तरफ ही क्यों बरपाया कहर? जानें फ्लैश फ्लड के मोड़ का रहस्य 
Harsil Valley Geology
खिसकते पहाड़, आपदा और इंसानी गलतियां... 54 करोड़ साल पुरानी ढीली मिट्टी पर बसी है हर्षिल घाटी! 
Harsil Army base Camp Aaj Tak
Mega Exclusive: गायब हो गया आर्मी बेस कैंप, बदल गया हर्षिल का नक्शा, तबाही के बाद ग्राउंड पर आजतक... देखें PHOTOS 
Joshimath land subsidence
जोशीमठ भू धंसाव की आपदा के दो वर्ष बाद... पीड़ित आज भी दर-दर भटकने को मजबूर! 

यह भी पढ़ें: Mega Exclusive: गायब हो गया आर्मी बेस कैंप, बदल गया हर्षिल का नक्शा, तबाही के बाद ग्राउंड पर आजतक... देखें PHOTOS

सैटेलाइट ने खोली तबाही का रहस्य

राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) और इसरो ने भारत के कार्टोसैट-2एस सैटेलाइट की हाई-रिजॉल्यूशन तस्वीरों का इस्तेमाल किया. उन्होंने 7 अगस्त 2025 (आपदा के बाद) की तस्वीरों को 13 जून 2024 (आपदा से पहले) की तस्वीरों से मिलाकर तुलना की. इस विश्लेषण से कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं... 

Advertisement

dharali uttarkashi isro satellite image

  • फ्लैश फ्लड के निशान: सैटेलाइट तस्वीरों में नदियों के रास्ते चौड़े होने, उनकी शक्ल बदलने और इंसानी जिंदगियों व बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के सबूत मिले.
  • धराली में मलबे का ढेर: खीर गाड़ और भागीरथी नदी के मिलन स्थल पर धराली गांव में करीब 20 हेक्टेयर (750 मीटर X 450 मीटर) क्षेत्र में मिट्टी और मलबे का पंखे जैसा जमा हुआ है.
  • इमारतों का विनाश: कई इमारतें पूरी तरह खत्म हो गईं या मिट्टी के बहाव में डूब गईं. धराली गांव में कई घरों के ऊपर मिट्टी-मलबा जमा हो गया है, जो उन्हें पूरी तरह नष्ट कर चुका है.
  • राहत में मदद: ये तस्वीरें राहत और बचाव कार्यों में मदद कर रही हैं. फंसे लोगों तक पहुंचने और कटी हुई सड़कों को जोड़ने में ये डेटा काम आ रहा है.

यह भी पढ़ें: कीचड़, "कीचड़, टूटे पहाड़ और बारिश... कितना मुश्किल है धराली, हर्षिल, गंगोत्री में फंसे लोगों का रेस्क्यू

हिमालय की बढ़ती असुरक्षा

यह घटना बताती है कि हिमालयी इलाकों में बस्तियां अब और असुरक्षित होती जा रही हैं. वैज्ञानिक इस बाढ़ के कारणों को समझने के लिए शोध कर रहे हैं. तेज बारिश, ग्लेशियर पिघलना या भू-संरचना में बदलाव—इनमें से कौन सा कारण जिम्मेदार है, इसका पता लगाया जा रहा है. जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियां भी इसकी वजह हो सकती हैं.

Advertisement

राहत और भविष्य की तैयारी

सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी से सेना और राहत टीमें फंसे लोगों को ढूंढने और सड़कों को बहाल करने में जुट गई हैं. लेकिन यह घटना हमें चेतावनी देती है कि हिमालय जैसे नाजुक क्षेत्रों में सावधानी बरतनी होगी. अनियोजित निर्माण और जंगल कटाई को रोकना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी तबाही से बचा जा सके.

उत्तरकाशी के पास सैटेलाइट तस्वीर: बारिश का खतरा फिर बढ़ा

10:38 AM IST, शुक्रवार, 8 अगस्त 2025 को हम यह लेख लिख रहे हैं. हाल ही में ली गई सैटेलाइट तस्वीर (INSAT-3DR + भुवन मैप) में उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की गतिविधि दिख रही है. इस तस्वीर में... 

dharali uttarkashi isro satellite image

  • लाल रंग का क्षेत्र: देहरादून, चकराता, मसूरी, केदारनाथ, गंगोत्री और टिहरी जैसे इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है.
  • पीला निशान: यह उत्तरकाशी को दर्शाता है, जहां बारिश का असर दिख रहा है.

मौसम में सुधार और फिर खतरा

कल यानी 7 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी और आसपास के इलाकों में मौसम में थोड़ा सुधार हुआ था, जिससे राहत कार्यों को कुछ हद तक आगे बढ़ाया जा सका. लेकिन आज फिर से मौसम विभाग ने मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी दी है. यह बारिश राहत और बचाव कार्यों को प्रभावित कर सकती है.

Advertisement

राहत कार्य पर असर

बारिश के कारण सड़कों पर कीचड़ और मलबा बढ़ सकता है, जिससे सेना और राहत टीमों को फंसे लोगों तक पहुंचने में दिक्कत होगी. हेलिकॉप्टर उड़ान में भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बादल और बारिश विजिबिलिटी कम कर देंगे. ऐसे में जरूरी है कि राहत टीमें सावधानी बरतें और मौसम के हिसाब से योजना बनाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement