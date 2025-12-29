scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

न्यूयॉर्क में Ice Age जैसा नजारा, पार्कों और घरों पर 4 इंच तक मोटी बर्फ जमी, Photos

न्यूयॉर्क में क्रिसमस के बाद आए विंटर स्टॉर्म से 4.3 इंच बर्फ गिरी. सेंट्रल पार्क समेत पार्क और घरों पर मोटी बर्फ की चादर जम गई, जो आइस एज जैसा नजारा दे रही है. हल्की बर्फीली बारिश से सतहें चमकदार हुईं. फ्लाइट्स प्रभावित हुईं, लेकिन शहर जल्द सामान्य हो गया. वायरल तस्वीरें खूबसूरत दृश्य दिखा रही हैं.

Advertisement
X
बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घूमते लोग. (File Photo: Reuters)
बर्फबारी के बाद न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में घूमते लोग. (File Photo: Reuters)

क्रिसमस के ठीक बाद आए विंटर स्टॉर्म ने न्यूयॉर्क शहर को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया. लोग इसे आइस एज जैसा बता रहे हैं क्योंकि पार्कों की पेड़-पौधे, रास्ते, तालाब और घरों की छतें 4 इंच तक मोटी बर्फ से जम गईं. कई जगहों पर हल्की बर्फीली बारिश से सतह पर चमकदार बर्फ की परत जम गई, जो देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन फिसलन भरी थी.

यह भी पढ़ें: घना कोहरा, रेन अलर्ट... आखिर दिल्ली-NCR का मौसम इतना तूफानी क्यों है? मौसम विभाग क्या कह रहा

New York Snowstorm

सम्बंधित ख़बरें

Delhi-NCR Fog
घना कोहरा, रेन अलर्ट... आखिर दिल्ली-NCR का मौसम इतना तूफानी क्यों है?
China Maglev Hyperloop Record
2 सेकेंड में 700 km/hr की स्पीड... चीन के हाइपरलूप ने तोड़ा जमीनी रफ्तार का रिकॉर्ड
amur falcon
6 दिन में 6100 KM... छोटे अमूर बाज ने भरी भारत से जिम्बाब्वे तक की बड़ी उड़ान
Indian Tectonic Plate टूट रही? बढ़ेगा Earthquake Risk
Flat-Headed Cat Thailand
30 साल बाद फिर दिखी थाईलैंड की 'लुप्त' समझी जा रही दुर्लभ बिल्ली

कितनी बर्फ गिरी?

  • सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच (लगभग 11 सेंटीमीटर) बर्फ दर्ज की गई.
  • यह जनवरी 2022 के बाद शहर की सबसे बड़ी बर्फबारी है (तब 8 इंच से ज्यादा गिरी थी).
  • शहर के कुछ हिस्सों में 4 इंच तक, जबकि लॉन्ग आइलैंड और कनेक्टिकट में 9 इंच तक बर्फ जमी.
  • 26-27 दिसंबर की रात यह तूफान सबसे तेज था. पहले अनुमान 8-10 इंच का था, लेकिन आखिर में थोड़ा कम गिरा.

यह भी पढ़ें: 2 सेकेंड में 700 km/hr की स्पीड... चीन के हाइपरलूप ने तोड़ा जमीनी रफ्तार का रिकॉर्ड

New York Snowstorm

क्या असर पड़ा?

  • यैंकी स्टेडियम में फुटबॉल मैच से पहले बर्फ हटानी पड़ी.
  • सड़कें फिसलन भरी हो गईं, लेकिन शहर की सफाई टीम ने जल्दी बर्फ हटा दी.
  • एयरपोर्ट पर सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसल या देरी से चलीं (JFK, LaGuardia और Newark में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित).
  • लोग पार्कों में स्लेजिंग (बर्फ पर फिसलना) करने पहुंचे, बच्चे बर्फ से खेलते नजर आए. टाइम्स स्क्वायर और मैनहट्टन की सड़कें सफेद हो गईं.

यह भी पढ़ें: 6 दिन में 6100 KM... छोटे अमूर बाज ने भरी भारत से जिम्बाब्वे तक की बड़ी उड़ान

Advertisement

New York Snowstorm

क्यों लगा 'आइस एज' जैसा?

तस्वीरों में सेंट्रल पार्क पूरी तरह सफेद दिख रहा है – पेड़ों पर बर्फ जमी, तालाब फ्रोजन, रास्ते ढके हुए. कुछ जगहों पर बर्फीली चमक (आइस ग्लेज़) से घरों, गाड़ियों और सड़कों पर चमकदार परत जम गई. सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क विंटर वंडरलैंड बन गया है.

यह बर्फबारी पिछले कई सालों में कम हो रही थी, लेकिन इस बार का तूफान यादगार बन गया. अब ठंड और बढ़ने वाली है, लेकिन शहर जल्दी नॉर्मल हो गया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement