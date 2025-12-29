न्यूयॉर्क में Ice Age जैसा नजारा, पार्कों और घरों पर 4 इंच तक मोटी बर्फ जमी, Photos

क्रिसमस के ठीक बाद आए विंटर स्टॉर्म ने न्यूयॉर्क शहर को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया. लोग इसे आइस एज जैसा बता रहे हैं क्योंकि पार्कों की पेड़-पौधे, रास्ते, तालाब और घरों की छतें 4 इंच तक मोटी बर्फ से जम गईं. कई जगहों पर हल्की बर्फीली बारिश से सतह पर चमकदार बर्फ की परत जम गई, जो देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन फिसलन भरी थी.
तस्वीरों में सेंट्रल पार्क पूरी तरह सफेद दिख रहा है – पेड़ों पर बर्फ जमी, तालाब फ्रोजन, रास्ते ढके हुए. कुछ जगहों पर बर्फीली चमक (आइस ग्लेज़) से घरों, गाड़ियों और सड़कों पर चमकदार परत जम गई. सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क विंटर वंडरलैंड बन गया है.
यह बर्फबारी पिछले कई सालों में कम हो रही थी, लेकिन इस बार का तूफान यादगार बन गया. अब ठंड और बढ़ने वाली है, लेकिन शहर जल्दी नॉर्मल हो गया.