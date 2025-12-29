न्यूयॉर्क में Ice Age जैसा नजारा, पार्कों और घरों पर 4 इंच तक मोटी बर्फ जमी, Photos

क्रिसमस के ठीक बाद आए विंटर स्टॉर्म ने न्यूयॉर्क शहर को बर्फ की मोटी चादर से ढक दिया. लोग इसे आइस एज जैसा बता रहे हैं क्योंकि पार्कों की पेड़-पौधे, रास्ते, तालाब और घरों की छतें 4 इंच तक मोटी बर्फ से जम गईं. कई जगहों पर हल्की बर्फीली बारिश से सतह पर चमकदार बर्फ की परत जम गई, जो देखने में बहुत खूबसूरत लेकिन फिसलन भरी थी.

कितनी बर्फ गिरी?

सेंट्रल पार्क में 4.3 इंच (लगभग 11 सेंटीमीटर) बर्फ दर्ज की गई.

यह जनवरी 2022 के बाद शहर की सबसे बड़ी बर्फबारी है (तब 8 इंच से ज्यादा गिरी थी).

शहर के कुछ हिस्सों में 4 इंच तक, जबकि लॉन्ग आइलैंड और कनेक्टिकट में 9 इंच तक बर्फ जमी.

26-27 दिसंबर की रात यह तूफान सबसे तेज था. पहले अनुमान 8-10 इंच का था, लेकिन आखिर में थोड़ा कम गिरा.

क्या असर पड़ा?

यैंकी स्टेडियम में फुटबॉल मैच से पहले बर्फ हटानी पड़ी.

सड़कें फिसलन भरी हो गईं, लेकिन शहर की सफाई टीम ने जल्दी बर्फ हटा दी.

एयरपोर्ट पर सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसल या देरी से चलीं (JFK, LaGuardia और Newark में 400 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित).

लोग पार्कों में स्लेजिंग (बर्फ पर फिसलना) करने पहुंचे, बच्चे बर्फ से खेलते नजर आए. टाइम्स स्क्वायर और मैनहट्टन की सड़कें सफेद हो गईं.

क्यों लगा 'आइस एज' जैसा?

तस्वीरों में सेंट्रल पार्क पूरी तरह सफेद दिख रहा है – पेड़ों पर बर्फ जमी, तालाब फ्रोजन, रास्ते ढके हुए. कुछ जगहों पर बर्फीली चमक (आइस ग्लेज़) से घरों, गाड़ियों और सड़कों पर चमकदार परत जम गई. सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क विंटर वंडरलैंड बन गया है.

यह बर्फबारी पिछले कई सालों में कम हो रही थी, लेकिन इस बार का तूफान यादगार बन गया. अब ठंड और बढ़ने वाली है, लेकिन शहर जल्दी नॉर्मल हो गया.

