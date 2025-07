जापान के फुकुशिमा में डेंजर, सुनामी की लहरों से कल तक खौफ में रहेंगे सोलोमन-पेरू-फिलीपींस... जानें किस शहर में क्या हाल

रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिसने पूरे प्रशांत क्षेत्र में सुनामी का खतरा पैदा कर दिया. इसने रूस, जापान, हवाई, कैलिफोर्निया, अलास्का और सोलोमन द्वीप जैसे इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी.

किन देशों के किन शहरों को सुनामी का खतरा है? यह खतरा कब तक रहेगा? सुनामी की लहरें विभिन्न जगहों पर कब पहुंचीं या पहुंचने की उम्मीद है? हम एक लिस्टिकल के जरिए यह भी बताएंगे कि सुनामी की लहरें किन जगहों पर कब और कितने समय में पहुंचीं?

8.8 तीव्रता का भूकंप और सुनामी का खतरा

8.8 तीव्रता का भूकंप रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पूर्वी तट से 126 किमी दूर समुद्र में 30 जुलाई 2025 को सुबह 8:25 बजे (कामचटका स्थानीय समय, यानी 4:55 AM IST) हुआ. इसकी गहराई सिर्फ 19.3 किमी थी. जिसकी वजह से समुद्र का तल हिल गया. सुनामी की लहरें पैदा हुईं. यह भूकंप 1952 के बाद कामचटका में आए सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक है.

प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र (PTWC) के अनुसार, 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें हवाई, चिली, जापान और सोलोमन द्वीप के कुछ तटीय इलाकों में पहुंच सकती हैं, जबकि रूस और इक्वाडोर के कुछ हिस्सों में 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें संभव हैं. सुनामी की लहरें प्रशांत महासागर में तेजी से फैल रही हैं. कई देशों के तटीय इलाकों में खतरा पैदा हो गया है.

सुनामी से खतरे में कौन से देश और शहर?

सुनामी का खतरा प्रशांत महासागर के कई देशों पर मंडरा रहा है. नीचे उन देशों और शहरों की सूची दी गई है, जिन्हें सुनामी चेतावनी या सलाह दी गई है...

रूस

शहर/इलाके: कुरील द्वीप (सेवेरो-कुरील्स्क, परमुशिर द्वीप), पेट्रोपावलोव्स्क-कामचट्स्की.

कुरील द्वीप (सेवेरो-कुरील्स्क, परमुशिर द्वीप), पेट्रोपावलोव्स्क-कामचट्स्की. खतरा: 3-5 मीटर ऊंची लहरें. सेवेरो-कुरील्स्क में 3-4 मीटर ऊंची लहरें पहले ही पहुंच चुकी हैं.

3-5 मीटर ऊंची लहरें. सेवेरो-कुरील्स्क में 3-4 मीटर ऊंची लहरें पहले ही पहुंच चुकी हैं. प्रभाव: इमारतों को नुकसान, बाढ़ और निकासी. सखालिन क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा.

जापान

शहर/इलाके: होक्काइडो (नेमुरो, तोकाची), तोहोकु, कांटो, इजु और ओगासावारा द्वीप, वाकायामा प्रान्त.

होक्काइडो (नेमुरो, तोकाची), तोहोकु, कांटो, इजु और ओगासावारा द्वीप, वाकायामा प्रान्त. खतरा: 0.3-3 मीटर ऊंची लहरें. होक्काइडो में 30-60 सेंटीमीटर की लहरें पहले ही पहुंच चुकी हैं. फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में कोई असामान्यता नहीं देखी गई, लेकिन 4000 कर्मचारी ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं.

0.3-3 मीटर ऊंची लहरें. होक्काइडो में 30-60 सेंटीमीटर की लहरें पहले ही पहुंच चुकी हैं. फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट में कोई असामान्यता नहीं देखी गई, लेकिन 4000 कर्मचारी ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं. प्रभाव: 1.9 मिलियन लोग निकासी के आदेश के तहत. सेंडाई हवाई अड्डा बंद. 2011 के तोहोकु भूकंप की यादें ताजा.

हवाई (संयुक्त राज्य अमेरिका)

शहर/इलाके: पूरे हवाई द्वीप समूह, विशेष रूप से होनोलूलू, हिलो, काउई, ओआहु.

पूरे हवाई द्वीप समूह, विशेष रूप से होनोलूलू, हिलो, काउई, ओआहु. खतरा: 1-3 मीटर (3-10 फीट) ऊंची लहरें. मिडवे एटोल में 6 फीट ऊंची लहरें मापी गईं.

1-3 मीटर (3-10 फीट) ऊंची लहरें. मिडवे एटोल में 6 फीट ऊंची लहरें मापी गईं. प्रभाव: तटीय इलाकों में बाढ़, वाहनों और बुनियादी ढांचे को नुकसान. निकासी के कारण ट्रैफिक जाम.

कैलिफोर्निया (संयुक्त राज्य अमेरिका)

शहर/इलाके: क्रेसेंट सिटी, पोर्ट सैन लुइस, सैन फ्रांसिस्को बे, लॉस एंजिल्स.

क्रेसेंट सिटी, पोर्ट सैन लुइस, सैन फ्रांसिस्को बे, लॉस एंजिल्स. खतरा: उत्तरी कैलिफोर्निया (केप मेंडोसिनो से ओरेगन सीमा) में 2-5 फीट ऊंची लहरों के लिए सुनामी चेतावनी. बाकी कैलिफोर्निया तट पर 1 फीट से कम ऊंची लहरों के लिए सुनामी सलाह.

उत्तरी कैलिफोर्निया (केप मेंडोसिनो से ओरेगन सीमा) में 2-5 फीट ऊंची लहरों के लिए सुनामी चेतावनी. बाकी कैलिफोर्निया तट पर 1 फीट से कम ऊंची लहरों के लिए सुनामी सलाह. प्रभाव: क्रेसेंट सिटी में 4.8 फीट तक की लहरें संभव। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कम प्रभाव.

अलास्का (संयुक्त राज्य अमेरिका)

शहर/इलाके: एल्यूशियन द्वीप, अमचित्का द्वीप, कोडिएक, दक्षिणी अलास्का तट.

एल्यूशियन द्वीप, अमचित्का द्वीप, कोडिएक, दक्षिणी अलास्का तट. खतरा: 1-3 मीटर ऊंची लहरें. अमचित्का में 1 फीट ऊंची लहरें दर्ज.

1-3 मीटर ऊंची लहरें. अमचित्का में 1 फीट ऊंची लहरें दर्ज. प्रभाव: तटीय बाढ़ और मजबूत धाराएं.

सोलोमन द्वीप

शहर/इलाके: तटीय इलाके.

तटीय इलाके. खतरा: 1-3 मीटर ऊंची लहरें.

1-3 मीटर ऊंची लहरें. प्रभाव: कम आबादी वाले द्वीपों में बाढ़ और नुकसान.

अन्य देश

चिली: तटीय इलाकों में 1-3 मीटर ऊंची लहरें.

तटीय इलाकों में 1-3 मीटर ऊंची लहरें. इक्वाडोर: कुछ तटीय इलाकों में 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें.

कुछ तटीय इलाकों में 3 मीटर से ज्यादा ऊंची लहरें. पेरू: 3 मीटर तक की लहरें बुधवार सुबह तक.

3 मीटर तक की लहरें बुधवार सुबह तक. फिलीपींस: पूर्वी तट पर 1 मीटर से कम ऊंची लहरें.

पूर्वी तट पर 1 मीटर से कम ऊंची लहरें. गुआम और नॉर्दर्न मारियाना द्वीप: सुनामी सलाह.

सुनामी सलाह. न्यूजीलैंड: मजबूत धाराएं और अनियमित लहरें.

मजबूत धाराएं और अनियमित लहरें. कनाडा: ब्रिटिश कोलंबिया के तटीय इलाकों में सुनामी सलाह.

सुनामी की लहरें कब और कितने समय में पहुंचीं या पहुंचेंगी?

सुनामी की लहरें प्रशांत महासागर में अलग-अलग गति से फैलती हैं, जो समुद्र की गहराई पर निर्भर करती है. नीचे एक लिस्टिकल है, जिसमें बताया गया है कि सुनामी की पहली लहरें विभिन्न जगहों पर कब पहुंचीं या पहुंचने की उम्मीद है. समय स्थानीय समय और भारतीय समय (IST) के अनुसार हैं. यह अनुमान PTWC और अन्य स्रोतों पर आधारित है.

रूस (कुरील द्वीप, सेवेरो-कुरील्स्क)

पहुंचने का समय: 30 जुलाई 2025, सुबह 9:00-10:00 बजे (कामचटका समय, यानी 5:30-6:30 AM IST).

समय लिया: भूकंप के 35-65 मिनट बाद.

लहर की ऊंचाई: 3-5 मीटर (9.8-16.4 फीट)। सबसे बड़ी लहर 5 मीटर तक.

प्रभाव: इमारतों को नुकसान, बाढ

जापान (होक्काइडो, नेमुरो, तोकाची)

पहुंचने का समय: 30 जुलाई 2025, सुबह 10:00 बजे (जापान समय, यानी 6:30 AM IST).

समय लिया: भूकंप के लगभग 65 मिनट बाद.

लहर की ऊंचाई: 30-60 सेंटीमीटर (1-2 फीट) की लहरें दर्ज. 3 मीटर तक की लहरें संभव.

प्रभाव: तटीय इलाकों में निकासी. सेंडाई हवाई अड्डा बंद. फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में सतर्कता.

हवाई (काउई, होनोलूलू, हिलो, ओआहु)

पहुंचने का समय: 30 जुलाई 2025, शाम 7:10-7:30 बजे (हवाई समय, यानी 1:40-2:00 AM IST).

समय लिया: भूकंप के लगभग 6 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: 1-3 मीटर (3-10 फीट). हलेइवा (ओआहु) में 4 फीट और मिडवे एटोल में 6 फीट ऊंची लहरें दर्ज.

प्रभाव: तटीय बाढ़, ट्रैफिक जाम, और बंदरगाहों से जहाजों की निकासी.

अलास्का (एल्यूशियन द्वीप, अमचित्का, कोडिएक)

पहुंचने का समय: 30 जुलाई 2025, दोपहर 5:14 बजे (पैसिफिक समय, यानी 6:44 AM IST) अमचित्का में. कोडिएक में 12:20 AM ET (10:50 AM IST).

समय लिया: भूकंप के 4-6 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: अमचित्का में 1 फीट. अन्य इलाकों में 1-3 मीटर संभव.

प्रभाव: मजबूत धाराएं और तटीय बाढ़.

कैलिफोर्निया (क्रेसेंट सिटी, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स)

पहुंचने का समय

क्रेसेंट सिटी: 30 जुलाई 2025, रात 11:50 बजे (पैसिफिक समय, यानी 1:20 PM IST).

सैन फ्रांसिस्को: 31 जुलाई 2025, सुबह 12:40 बजे (पैसिफिक समय, यानी 2:10 PM IST).

लॉस एंजिल्स: 31 जुलाई 2025, सुबह 1:05 बजे (पैसिफिक समय, यानी 2:35 PM IST).

समय लिया: भूकंप के 8-9 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: क्रेसेंट सिटी में 2-5 फीट. सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजिल्स में 1 फीट से कम.

प्रभाव: उत्तरी कैलिफोर्निया में बाढ़ का खतरा। दक्षिणी कैलिफोर्निया में कम प्रभाव.

सोलोमन द्वीप

पहुंचने का समय: 30 जुलाई 2025, दोपहर 12:00 बजे (स्थानीय समय, यानी 7:30 AM IST).

समय लिया: भूकंप के लगभग 6-7 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: 1-3 मीटर (3-10 फीट).

प्रभाव: तटीय बाढ़ और नुकसान.

चिली

पहुंचने का समय: 31 जुलाई 2025, सुबह 6:00 बजे (स्थानीय समय, यानी 3:30 PM IST).

समय लिया: भूकंप के लगभग 12-14 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: 1-3 मीटर.

प्रभाव: तटीय बाढ़ और बुनियादी ढांचे को नुकसान.

इक्वाडोर

पहुंचने का समय: 31 जुलाई 2025, सुबह 7:00 बजे (स्थानीय समय, यानी 5:30 PM IST).

समय लिया: भूकंप के लगभग 14-15 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: 3 मीटर से ज्यादा.

प्रभाव: भारी बाढ़ और तबाही.

पेरू

पहुंचने का समय: 31 जुलाई 2025, सुबह 8:00 बजे (स्थानीय समय, यानी 6:30 PM IST).

समय लिया: भूकंप के लगभग 15-16 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: 3 मीटर तक.

प्रभाव: तटीय इलाकों में बाढ़.

फिलीपींस

पहुंचने का समय: 30 जुलाई 2025, दोपहर 1:00 बजे (स्थानीय समय, यानी 10:30 AM IST).

समय लिया: भूकंप के लगभग 7-8 घंटे बाद.

लहर की ऊंचाई: 1 मीटर से कम.

प्रभाव: मामूली बाढ़ और मजबूत धाराएं.

खतरा कब तक रहेगा?

सुनामी की लहरें कई घंटों तक आती रह सकती हैं. पहली लहर हमेशा सबसे बड़ी नहीं होती. PTWC के अनुसार, सुनामी का प्रभाव निम्नलिखित समय तक रह सकता है...

रूस और जापान: 30 जुलाई 2025 को दोपहर तक (स्थानीय समय)। लहरें 24 घंटे तक आ सकती हैं. जापान में सुनामी चेतावनी कम से कम एक दिन तक बनी रह सकती है.

30 जुलाई 2025 को दोपहर तक (स्थानीय समय)। लहरें 24 घंटे तक आ सकती हैं. जापान में सुनामी चेतावनी कम से कम एक दिन तक बनी रह सकती है. हवाई: 30 जुलाई 2025 की रात से 31 जुलाई की सुबह तक. लहरें 12-24 घंटे तक प्रभाव डाल सकती हैं.

30 जुलाई 2025 की रात से 31 जुलाई की सुबह तक. लहरें 12-24 घंटे तक प्रभाव डाल सकती हैं. कैलिफोर्निया: 31 जुलाई 2025 की सुबह तक. क्रेसेंट सिटी में प्रभाव 30 घंटे तक रह सकता है.

31 जुलाई 2025 की सुबह तक. क्रेसेंट सिटी में प्रभाव 30 घंटे तक रह सकता है. अलास्का: 30 जुलाई 2025 की रात से 31 जुलाई की सुबह तक.

30 जुलाई 2025 की रात से 31 जुलाई की सुबह तक. सोलोमन द्वीप, चिली, इक्वाडोर, पेरू: 31 जुलाई 2025 की दोपहर तक। प्रभाव 12-24 घंटे तक.

सुनामी चेतावनियां तब तक बनी रहेंगी, जब तक लहरों का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता. जापान की मौसम एजेंसी ने कहा है कि ऊंची लहरें एक दिन से ज्यादा समय तक आ सकती हैं.

सुनामी का प्रभाव और सावधानियां

सुनामी की लहरें तेज गति से तटों पर टकराती हैं और भारी तबाही मचा सकती हैं. हवाई के गवर्नर जोश ग्रीन ने कहा कि 3 फीट की लहर भी कारों को बहा सकती है. पेड़ उखाड़ सकती है. बाड़ को तोड़ सकती है. केवल 6 इंच ऊंची तेज लहरें किसी व्यक्ति को गिरा सकती हैं. 2 फीट की लहरें वाहनों को बहा सकती हैं.

सावधानियां

निकासी: तटीय इलाकों से तुरंत ऊंचे स्थानों या मजबूत इमारतों की चौथी मंजिल पर जाएं.

तटीय इलाकों से तुरंत ऊंचे स्थानों या मजबूत इमारतों की चौथी मंजिल पर जाएं. समुद्र तट से दूर रहें: लहरें देखने के लिए समुद्र तट पर न जाएं.

लहरें देखने के लिए समुद्र तट पर न जाएं. आपदा प्रबंधन: स्थानीय अधिकारियों और सुनामी चेतावनी केंद्रों (जैसे tsunami.gov) की सलाह मानें.

स्थानीय अधिकारियों और सुनामी चेतावनी केंद्रों (जैसे tsunami.gov) की सलाह मानें. भूकंप-रोधी उपाय: भविष्य में भूकंप-रोधी इमारतें और बेहतर शहरी नियोजन जरूरी है.

भारत पर प्रभाव

भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ने पुष्टि की है कि इस भूकंप से भारत या हिंद महासागर क्षेत्र में कोई सुनामी खतरा नहीं है. फिर भी, भारत के तटीय इलाकों में भूकंप और सुनामी के लिए तैयार रहना जरूरी है, जैसा कि 2004 के हिंद महासागर सुनामी ने दिखाया था.

---- समाप्त ----