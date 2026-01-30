Artemis-II मिशन... चार एस्ट्रोनॉट्स चंद्रमा के चारों ओर 'विशाल आठ' बनाएंगे
नासा का आर्टेमिस-II मिशन फरवरी 2026 में लॉन्च होगा. चार अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट में SLS रॉकेट से चंद्रमा के पास जाएंगे. वे फिगर-8 फ्री-रिटर्न ट्रैजेक्टरी से उड़ान भरेंगे. चंद्रमा के फार साइड से गुजरेंगे लेकिन लैंडिंग नहीं करेंगे. मिशन 10 दिन का है जो सुरक्षा टेस्ट और आर्टेमिस-III (चंद्रमा लैंडिंग) की तैयारी है.
चांद के चारों तरफ ओरियन स्पेसक्राफ्ट एक विशाल 8 की आकृति बनाएगा. (Photo: NASA)
नासा का आर्टेमिस-II मिशन इतिहास रचने वाला है. 50 साल से ज्यादा समय बाद पहली बार इंसान चंद्रमा के आसपास जाएंगे. यह मिशन अक्टूबर 2022 में हुए अनक्रूड आर्टेमिस-I के बाद पहला मानवयुक्त मिशन है. चार अंतरिक्ष यात्री ओरियन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) रॉकेट से उड़ान भरेंगे. लॉन्च की तारीख फरवरी 2026 की शुरुआत में संभावित है (सबसे पहले 6 फरवरी), लेकिन अभी फाइनल नहीं हुई. क्रू अभी क्वारंटाइन में हैं.