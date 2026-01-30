scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 30 January 2026: कन्या राशि वालों को कठिनाइयों का करना पड़ सकता है सामना, धन की होगी प्राप्ति

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 30 January 2026: जीवन में आ रहा बदलाव  काफी उत्साहित कर रहा है. काफी समय से एक मनचाही नौकरी की तलाश कर रहे थे. जल्द ही नई नौकरी प्राप्ति का समाचार  उत्साहित कर सकता हैं.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:-Page of cups

अभी तक प्रिय को अपने मन की भावनाओं से अवगत नहीं करा पाए हैं. जबकि सामने वाला अपने परिजनों से मिलने की बात कह रहा है. इससे थोड़ा असंतुष्ट हो सकते हैं. अचानक से ईश्वर ने सभी इच्छाओं को पूरा करने का साधारण सा नुस्खा दे सकेंगे.  जीवन में जल्द ही सबकुछ अच्छा होने लगेगा. जीवन में आ रहा बदलाव  काफी उत्साहित कर रहा है. काफी समय से एक मनचाही नौकरी की तलाश कर रहे थे. जल्द ही नई नौकरी प्राप्ति का समाचार  उत्साहित कर सकता हैं. मनचाहे जीवनसाथी की सफलता का जश्न मना सकते है. जीवन में आ रहे बदलाव सकारात्मक प्रतिफल लेकर आयेंगे. ऐसा आपको विश्वास है. किसी  प्रिय मित्र से काफी समय बाद मिल रहे है. उसके साथ  मुलाकात को यादगार बनाने के लिए पुराने मित्रों के साथ मिलकर जश्न मानने की तैयारी कर सकते है. निजी बातों को दूसरे लोगों के साथ साझा न करें. बार बार गलतियों को न दोहराएं. 

Advertisement

स्वास्थ्य : पाचन संबंधी समस्या हो सकती है . छोटी शल्य चिकित्सा की संभावना बन रही है. जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन ना चलाए. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति होगी प्राप्त, सेहत का रखें ख्याल
कर्क राशि वाले रुका हुआ धन करेंगे प्राप्त, परिवार में खुशियां करेंगी प्रवेश
मिथुन राशि वाले उधार के लेनदेन से रहें सावधान, सहकर्मियों के साथ चतुराई से करें काम
वृषभ राशि वाले पैसों का खर्चा ज्यादा न करें, जीवनसाथी के लिए लाएं अच्छे उपहार
मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी वाणी पर रखना होगा संयम, नई नौकरी की तलाश होगी पूरी

आर्थिक स्थिति: पूर्व में निवेश किए गए धन का अच्छा प्रतिफल वापस मिल सकता है. नई नौकरी के मिलने से राहत महसूस होगी. 

रिश्ते : प्रिय के परिजन इस विवाह को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं . जिसके कारण मन में असंतोष बढ़ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement