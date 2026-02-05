scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 5 February 2026: क्रोध करने से बचें, दूसरों को बदलने की कोशिश न करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: बेकार के पचड़ों में न पड़ें.लोगों की भावनाओं का मजाक न उड़ाएं. जो जैसा है, उसे वैसा ही रहने दें. जब तक सामने वाला स्वयं न बदलना चाहें.

virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- King of swords

रुके हुए कार्यों को देखकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते है.कुछ सहयोगियों के कामचोरी पूर्ण  व्यवहार के चलते कार्यों में विलंब हो सकता है.जिसके चलते सभी लोगों की पदोन्नति रोकी जा सकती है.इस बात से कोई भी खुश नहीं होगा.समय अनुकूल है.अभी की गई थोड़ी सी भी मेहनत आगे अच्छा प्रतिफल लेकर आ सकती हैं.भविष्य की योजनाओं पर पुनःविचार करें.किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह कार्यों को बेहतर बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती हैं.किसी को सुधारने की कोशिश लगातार न करें.सामने वाले की खुद में सुधार लाने की मंशा को भी समझे.अत्यधिक क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए.किसी से विवाद करने का प्रयास ना करे.कई बार छोटा सा विवाद बढ़कर बड़ा कानूनी रूप ले सकता हैं. बेकार के पचड़ों में न पड़ें.लोगों की भावनाओं का मजाक न उड़ाएं.जो जैसा है,उसे वैसा ही रहने दें.जब तक सामने वाला स्वयं न बदलना चाहें.

स्वास्थ्य : हाथ पैरों में अकड़न की समस्या हो सकती हैं.किसी अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लीजिए.खानपान में परहेज रखना चाहिए.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति को सुधारने के प्रयास कर रहे है. किसी को पैसा उधार देने से पहले जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए.

रिश्ते: परिवार को बांधकर रखने का प्रयास के सफल रह सकते हैं.किसी भी स्थिति में अपने प्रिय का साथ नही छोड़ने का प्रयास करेंगे.

