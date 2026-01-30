आज 30 जनवरी 2026 कन्या राशिफल: तेजी से काम लेंगे, सबका समर्थन पाएंगे

कन्या - शासकीय और सहकारी कार्योंं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. सभी से सहयोग सहकार बढ़ा रहेगा. कामकाजी भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. प्रतिभा से इच्छित परिणाम पाएंगे. सहयोग सहकार की नीति बनाए रखेंगे. करियर कारोबार के मामले गति लेंगे. लाभ और प्रभाव बढ़ाने पर जोर होगा. चर्चा संवाद में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर अनुबंधों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. सहकारिता और स्पष्टता बढ़ाएंगे. कला कौशल पर जोर बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पैतृक मामले सुधार लेंगे. प्रबंधन में सफलता बढ़ेगी. नियंत्रित जोखिम उठाएंगे. सत्ता का समर्थन पाएंगे. कार्योंं में गति बनाए रखेंगे. तेजी से काम लेंगे. सबका समर्थन पाएंगे.

धन संपत्ति-- हितलाभ ऊंचा बना रहेगा. सफलता का स्तर ऊंचा रहेगा. आय अच्छी रहेगी. विविध प्रस्ताव प्राप्त होंगे. फोकस बनाए रखेंगे. संपत्ति के मामले संवार पर बने रहेंगे. भवन व वाहन की खरीदी कर सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रहेगा. निजी चर्चाएं सफल होंगी. रिश्तों में बेहतर रहेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. परिवार में खुशियां बढ़ेंगी. मित्रता संबंध अनुकूल बने रहेंगे. विविध मामले पक्ष में बनेंगे. सभी प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे. मिलकर चलेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व बल पाएगा. स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. निसंकोच कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 3 5 और 6

शुभ रंग : समुद्री

आज का उपाय : देवी मां दुर्गा जी की पूजा साधना करें. ओम् दुं दुर्गायै नमः का जाप करें. चुनरी श्रंगार और मीठा चढ़ाएं. प्रबंधन बढाएं.

