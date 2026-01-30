scorecardresearch
 
Vrishabh Tarot Rashifal 30 January 2026: वृषभ राशि वाले पैसों का खर्चा ज्यादा न करें, जीवनसाथी के लिए लाएं अच्छे उपहार

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 30 January 2026: किसी नए कार्य की शुरुआत जोखिमपूर्ण स्थिति लेकर आ सकती है. कार्य से कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते है. दूसरों की सोच को खुद पर हावी न होने दें.

taurus horoscope
वृषभ (Taurus):-
Cards:-  Temperance

महत्वपूर्ण कार्यों को करते समय धैर्य और संयम बनाए रखें. बड़े बुजुर्ग लोगों के अनुभवों से काफी कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते है. निजी जानकारियां किसी के साथ भी साझा न करें. संभव हैं, कि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश आपके कार्यों में इस जानकारी से बाधाएं उत्पन्न कर दें. किसी नए कार्य की शुरुआत जोखिमपूर्ण स्थिति लेकर आ सकती है. कार्य से कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते है. दूसरों की सोच को खुद पर हावी न होने दें. इससे स्वयं की निर्णय शक्ति दवाब में आ सकती है. सोच में बदलाव लाइए. बड़े कार्यों को करने के लिए मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं. यदि कोई कार्य शांति और नीति से किया जा सकता है. तो वहां बल का प्रयोग न करें. किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है. अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटें. जीवनसाथी के लिए अच्छा उपहार ले सकते है. किसी नई नौकरी से बुलावा आ सकता है. संतान की फरमाइश को पूरा कर सकते है. 

स्वास्थ्य: सुबह के सैर की आदत बनाएं. इससे प्रकृति के करीब रहेंगे और शांति भी महसूस होगी. 

आर्थिक स्थिति: ज्यादा खर्च न करें. पैसा कमाने के नए तरीके ढूंढ सकते है. 

रिश्ते: किसी बात की वजह से आपके पिता का व्यवहार कटु हो सकता है. 

