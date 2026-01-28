scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 28 January 2026: वृषभ राशि वाले नौकरी से पाएंगे तरक्की, मानसिक तनाव रहेगा दूर

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 28 January 2026: किसी को भी विचारों पर हावी ना होने दें. यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परिवार में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है. तो उसके बारे में सारी जानकारियों जरूर एकत्र करें.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Temperance 

इस समय गुस्से पर नियंत्रण रखें. विचारों की उथल पुथल सोच में नकारात्मकता ला सकती है. कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे न लें. अन्यथा लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. नए उच्च अधिकारी के साथ कार्य करने में थोड़ी दुविधा महसूस कर सकते हैं. जिस कारण कार्यों में गलतियां अधिक  होने लग सकती हैं. इस स्थिति में सामने वाले के साथ परेशानी साझा कर सकते है. धैर्य और संयम का उपयोग तभी तक हो सकता हैं, जब तक बात आत्म सम्मान को कोई चोट न पहुंचाएं.  किसी को भी विचारों पर हावी ना होने दें. यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परिवार में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है. तो उसके बारे में सारी जानकारियों जरूर एकत्र करें. किसी भी तरह के बुरे व्यसनों से दूर रहें. थोड़ा धैर्य और संयम इस समय की आवश्यकता हैं. जल्द ही समय की अनुकूलता  सभी परेशानियों को सुलझा सकती है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार महसूस कर सकते है. आत्मबल से बुरी आदतों और व्यसनों पर नियंत्रण  कर सकते है. बस प्रयास सफल होने चाहिए. 

Advertisement

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहें. इनसे दूर रहने के प्रयास कीजिए. 

सम्बंधित ख़बरें

मेष राशि वालों के जीवन में पैसों की बढ़ सकती है आवक, खर्चो पर रखें नियंत्रण
बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, रिश्तों में मधुरता लाएं
धन प्राप्ति के नए अवसर आ सकते हैं, खर्चों को सीमित करें
भावनाओं पर नियंत्रण रखें, गलतियां करने का प्रयास न करें
जीवन में शांति-सुकून का अनुभव होगा, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष की धन से मदद कर सकते हैं. मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी करेंगे. 

रिश्ते: बड़े भाई के साथ आर्थिक लाभ को लेकर भी बहस हो सकती हैं. कोई बुजुर्ग बीच बचाव कर सकता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement