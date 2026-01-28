Vrishabh Tarot Rashifal 28 January 2026: वृषभ राशि वाले नौकरी से पाएंगे तरक्की, मानसिक तनाव रहेगा दूर

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Temperance

इस समय गुस्से पर नियंत्रण रखें. विचारों की उथल पुथल सोच में नकारात्मकता ला सकती है. कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे न लें. अन्यथा लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है. नए उच्च अधिकारी के साथ कार्य करने में थोड़ी दुविधा महसूस कर सकते हैं. जिस कारण कार्यों में गलतियां अधिक होने लग सकती हैं. इस स्थिति में सामने वाले के साथ परेशानी साझा कर सकते है. धैर्य और संयम का उपयोग तभी तक हो सकता हैं, जब तक बात आत्म सम्मान को कोई चोट न पहुंचाएं. किसी को भी विचारों पर हावी ना होने दें. यदि कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परिवार में घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है. तो उसके बारे में सारी जानकारियों जरूर एकत्र करें. किसी भी तरह के बुरे व्यसनों से दूर रहें. थोड़ा धैर्य और संयम इस समय की आवश्यकता हैं. जल्द ही समय की अनुकूलता सभी परेशानियों को सुलझा सकती है. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में सुधार महसूस कर सकते है. आत्मबल से बुरी आदतों और व्यसनों पर नियंत्रण कर सकते है. बस प्रयास सफल होने चाहिए.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहें. इनसे दूर रहने के प्रयास कीजिए.

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष की धन से मदद कर सकते हैं. मित्र के साथ व्यवसाय में साझेदारी करेंगे.

रिश्ते: बड़े भाई के साथ आर्थिक लाभ को लेकर भी बहस हो सकती हैं. कोई बुजुर्ग बीच बचाव कर सकता हैं.

