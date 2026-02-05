scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 5 February 2026: मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है, नदी के किनारे जाने से बचें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 5 February 2026: लालच में पड़कर बिना सोचे समझे कहीं भी धन का निवेश न करें. कुछ लोगों की ईर्ष्या किसी कार्य को खराब कर सकती हैं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-
Cards:- Page of Cups 

कुछ भी बोलने की आदत और सामने वाले का मजाक उड़ाने के चलते काफी लोग आपसे नाराज हो सकते है.समय अनुकूल है.सामने वाले लोगों से माफी मांग कर रिश्तों को सुधारें.अपनी तारीफ स्वयं करने की आदत लोगों के लिए हंसी की वजह बन सकती है.इस आदत में बदलाव जरूरी है. जरूरत से ज्यादा मीठा बोलने वालों से थोड़ा सजग रहें.किसी के बारे में उसके पीठ पीछे न बोले.इससे लोगों के बीच मान सम्मान कम हो सकता है.कोई करीबी आपसे पैसों से संबंधित धोखाधड़ी कर सकता है.बिना पढ़े विश्वास में किसी भी कागज पर हस्ताक्षर न करें. लालच में पड़कर बिना सोचे समझे कहीं भी धन का निवेश न करें.कुछ लोगों की ईर्ष्या किसी कार्य को खराब कर सकती हैं.आने वाले अवसर प्राप्त करने में भी कुछ अवरोध हो सकते हैं.आगे की योजनाएं ज्यादा लोगों से साझा न करें.प्रिय के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखकर उसकी भावनाएं जानने का प्रयास करेंगे.कार्य क्षेत्र में जल्द ही उच्च पद  प्राप्ति की संभावना नजर आ रही हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य:नदी के किनारे फिसलने से बचकर रहें. ध्यान रखें कि पानी के ज्यादा नजदीक न जाएं.

सम्बंधित ख़बरें

गुस्सा करने से बचें, प्रिय से विवाद खत्म होगा
खानपान में सावधानी रखें,धन निवेश कर सकेत हैं
पूंजी एकत्र करेंगे,कलह में पड़ सकते हैं
ईश्वर में विश्वास रखेंगे, लोगों से सावधान रहें
लापरवाही ना करें, मित्र से मिलेंगे

आर्थिक स्थिति: किसी कार्य के लिए सामने वाले ने कुछ रकम उधार ली थी.जिसको अभी तक वापस नहीं किया है.

रिश्ते: मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है. संतान के साथ उसके शिक्षा संस्थान जाने की तैयारी कर सकते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement