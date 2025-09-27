scorecardresearch
 

आज 27 सितंबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वाले सामूहिक कार्यों में लेंगे रुचि, महत्वपूर्ण मामलों में बढ़ेंगे आगे

Aaj ka Vrishabh Rashifal 27 September 2025, Taurus Horoscope Today: सहकारी योजनाओं को गति मिलेगी. पारिवारिक संबंधों में सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे. पेशेवर चर्चा संवाद में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. विविध मामलों में गति आएगी.  

वृष - अपनों के साथ रिश्ते निभाने का प्रयास रखेंगे.  सहकारी योजनाओं को गति मिलेगी.  पारिवारिक संबंधों में सक्रियता और संतुलन बढ़ाएंगे.  पेशेवर चर्चा संवाद में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे.  लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे.  विविध मामलों में गति आएगी.  टीम भावना के साथ आगे बढ़ने और खुशियों को साझा करने वाला दिन है.  व्यक्तिगत संपर्कों में उत्साहित रहेंगे.  मित्रों सहकर्मियों में विश्वास रखेंगे.  प्रबंधकीय कार्य आगे बढ़ाएंगे.  लाभ प्रतिशत अच्छा रहेगा.  संकोच दूर होगा. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी संबंध संवार पर रहेंगे.  करियर में उचित दशा दिशा रहेगी.  योजनानुसार कार्य करेंगे. लाभ अच्छा रहेगा.  महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे.  साझीदारी में सक्रियता बढ़ाएंगे.  प्रयासों में गंभीरता रखेंगे. 

धन संपत्ति- आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी.  व्यवसायिक मजबूती व स्थायित्व बढ़ाएंगे.  निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी. लाभ प्रतिफल बढ़त पर रहेगा.  क्षमता से बेहतर प्रदर्शन रहेगा.  सामूहिक कार्यों में रुचि लेंगे. 

प्रेम मैत्री- दाम्पत्य में सुख बना रहेगा.  परिवार में सामंजस्य बनाए रखेंगे.  प्रेम स्नेह के मामलों में सुखद पल बनेंगे.  करीबियों में मधुरता बनी रहेगी.  मन के मामलों में विनम्रता दिखाएंगे.  सुखद पलों को साझा करेंगे.  जल्द भरोसे में नहीं आएंगे.  मदद की भावना रहेगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- वचन, बनाए रखेंगे.  व्यक्तित्व प्रभावपूर्ण रहेगा.  अनुशासन से आगे बढ़ेंगे.  मनोबल ऊंचा होगा. आत्मविश्वास बढ़ेगा.  प्रबंधन पर ध्यान देंगे. 

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : कांसे के समान

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  वादा निभाएं.

---- समाप्त ----
