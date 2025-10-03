scorecardresearch
 

Feedback

आज 3 अक्टूबर 2025 वृष राशिफल: वृषभ राशि वालों का लाभ प्रतिशत रहेगा ऊंचा, आय की स्थिति रहेगी अच्छी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 October 2025, Taurus Horoscope Today: सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृष - किस्मत की चाल उम्दा बनी रहेगी. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा. सक्रियता से कार्य करेंगे. प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे. लोगों से अपने काम निकालने में सफलता पाएंगे. सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे. निसंकोच आगे बढ़ते रहेंगे. आस्था और अध्यात्म को बल मिलेगा. मनोरंजक कार्यों में शामिल होंगे. लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. विनम्रता बनाए रखें. आय की स्थिति अच्छी रहेगी. उच्चशिक्षा पर जोर रहेगा. सभी को प्रभावित करेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विभिन्न कार्यों में उत्साह बना रहेगा. पेशेवर तेजी बढ़ाएंगे. प्रबंधन का लाभ उठाएंगे. कारोबारी विस्तार पर ध्यान देंगे. पेशेवर सहयोग की भावना रखेंगे. कार्यगत अवरोध स्वतः दूर होंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष संवरेगा. आधुनिक मामलों में सक्रियता से काम लेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी. पद प्रतिष्ठा और अवसर बढ़ेंगे. बचत बेहतर बनाए रखेंगे. अधिकांश क्षेत्रों में प्रभावशाली प्रदर्शन करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

नेतृत्व क्षमता और बढ़ेगी, धन लाभ का योग है 
दशहरा पर आज वृषभ राशि वाले व्यापार में पाएंगे सकारात्मक परिणाम, करियर सुधार पर रहेगा 
वृषभ: प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे, यात्रा से लाभ का योग है 
पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे, स्मार्ट वर्किंग बनाए रहेंगे 
पेशेवर सहयोग बनाए रखेंगे, स्मार्ट वर्किंग बनाए रहेंगे 

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. व्यक्तिगत स्थिति बेहतर होगी. जरूरी चर्चाओं को आगे बढ़ा पाएंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. प्रेमपक्ष संवार पाएगा. शुभ सूचनाएं साझा करेंगे. सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. मित्रता घनिष्ठ होगी. प्रेम में सुखद क्षण बनेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. वाणी व्यवहार संवरेगा. वातावरण में अनुकूलता बढ़ेगी. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा होगा. संकोच दूर होगा.

शुभ अंक : 3 4 6  

Advertisement

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. चुनरी और श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का प्रयोग बढ़ाएं. भक्तिभाव रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement