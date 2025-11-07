scorecardresearch
 

Vrishchik Tarot Rashifal 7 November 2025: वृश्चिक वालों को परियोजना में मिलेगी अच्छी सफलता, नए विभाग में हो सकते हैं स्थानांतरित

Aaj ka Vrishchik (Scorpio) Tarot Card Horoscope, 7 November 2025: नए व्यवसाय की नींव रख सकते हैं. यह भी संभव हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ आपको किसी नए विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएं.  

वृश्चिक (Scorpio):-
Cards:- Six of wands

कई बार आप व्यावसायिक सफलता तो प्राप्त कर लेते हैं.  पर व्यक्तिगत जीवन में असफल हो जाते हैं. हो सकता हैं, कि आपके व्यवहार में आया हुआ अहंकार और रूखापन आपके करीबियों को चोट पहुंचा दें. जिसके चलते धीरे-धीरे कुछ लोग आपसे दूर हो सकते हैं. अपने सहयोगियों  की मेहनत को अपना बनाने का प्रयास न करें.  सामने वाले के कार्यों का श्रेय उन्हें अवश्य दें. यदि आप किसी परियोजना में अच्छी खासी सफलता प्राप्त करते हैं.  तो वह सिर्फ आपकी सफलता न होकर आपके साथ अन्य लोगों की मेहनत का प्रतिफल भी होती है. ऐसी स्थिति में यदि आप सामने वालों को उसकी मेहनत का सही श्रेय देते हैं. तो आगे चलकर वह आपके साथ कार्य करने को तत्पर रहेंगे. अन्यथा धीरे-धीरे आप लोगों को अपने खिलाफ करते जाएंगे.  नए व्यवसाय की नींव रख सकते हैं. यह भी संभव हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ आपको किसी नए विभाग में स्थानांतरित कर दिया जाएं.  इस विभाग में कार्य करने की इच्छा आप काफी समय से करते आए हैं. 

स्वास्थ्य: नुकीले औजारों या धारदार वस्तुओं के साथ कार्य करते समय सावधानी रखें.  ऐसी स्थिति में कार्य समाप्त करने की जल्दबाजी कभी नहीं करना चाहिए. 

आर्थिक स्थिति: अभी हाल ही में आपको काफी धन लाभ प्राप्त हुआ होगा.  इस धन को अपने मकान के नवीनीकरण में लगाने पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: यदि हम जीवन साथी के प्रति अपने व्यवहार में मधुरता और सम्मान की भावना रखते हैं.  तो सामने वाला भी आपके साथ इस तरह का व्यवहार अवश्य करेगा. 

