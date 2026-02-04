Vrishchik Tarot Rashifal 4 February 2026: उधार मांग सकते हैं,भटकाव महसूस ना करें

वृश्चिक (Scorpio):-

Cards:- Five of cups

इस समय आपके पास जो भी संसाधन है.उनकी तरफ ध्यान दें.जल्द ही उन संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं. इस समय अपने चारों तरफ की गतिविधियों के प्रति सजग रहे.व्यर्थ की बहसों में समय बर्बाद ना करें. राजनीति में प्रवेश की इच्छा जल्द ही पूरी हो सकती है. यदि आप हर किसी की इच्छा पूरी करने का प्रयास करेंगे.तो नाकामी आपके हाथ लगेगी. सभी को खुश रखना संभव नहीं होता है. प्रिय के व्यवहार में बदलाव अतीत के किसी रिश्ते के वापस आने के वजह से हो सकता है.इस समय सामने वाले के साथ बातचीत करने का प्रयास करें.

धैर्य और संयम के साथ बातचीत करें. गुस्सा करना रिश्ते में और अधिक दूरी ला सकता है. कार्य क्षेत्र में सहयोगी की गलती को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं.अतीत में हुई गलतियों से सबक लें. व्यर्थ के बाद विवाद में ना पड़े. इस समय कार्यों से भटकाव महसूस कर रहे हैं. मन को शांत रखने का प्रयास करें यदि तनाव बढ़ रहा है.तो कुछ समय कार्य से अवकाश लिया जा सकता है.

स्वास्थ्य: उठने बैठने के तरीकों में बदलाव लाएं. इससे पीठदर्द में राहत महसूस होगी.

आर्थिक स्थिति: दूसरों की देखा देखी किए गए खर्चों के कारण मित्र से उधार मांगना पड़ सकता है.

रिश्ते: विवाह से पूर्व के संबंधों की जानकारी जीवनसाथी को प्राप्त होने से आपस में मतभेद हो सकते हैं.

---- समाप्त ----