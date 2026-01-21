scorecardresearch
 
आज 21 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: भवन-वाहन खरीद सकते हैं, सौदेबाजी पक्ष में बनेगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 January 2026, Scorpio Horoscope Today: वित्तीय गतिविधियों में जांच पड़ताल बनाए रखें. भवन वाहन की खरीदी पर विचार बढ़ा सकते हैं. आवश्यक कार्यों में गति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी पक्ष में बनेगी.

वृश्चिक- किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आकर्षण से बचें. जिद व उतावलेपन में असहज स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. भौतिक संसाधनों की खरीदी संभव है. बड़ों का सानिध्य रखेंगे. सामंजस्य और सुविधाओं पर फोकस रहेगा. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएंगे. अपनों को अनदेखा न करेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. जरूरतों पर ध्यान देंगे. पारिवारिक मामलों में सहजता रहेगी. धैर्य से काम लें. स्वजनों से करीबी बढ़ेगी. प्रतिक्रिया में विनम्रता रखें. अनुभवियों से सीख सलाह रखें.

नौकरी व्यवसाय- कारोबारी प्रबंधन में बेहतर बने रहेंगे. योजना बनाकर कार्य करेंगे. काम में सहजता शुभता रहेगी. विविध विषयों में तेजी रखेंगे. उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. समन्वय बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय गतिविधियों में जांच पड़ताल बनाए रखें. भवन वाहन की खरीदी पर विचार बढ़ा सकते हैं. आवश्यक कार्यों में गति बनी रहेगी. महत्वपूर्ण विषयों की सूची बनाएंगे. सौदेबाजी पक्ष में बनेगी.

प्रेम मैत्री- घर परिवार के वरिष्ठों का आदर सम्मान बनाए रखें. प्रियजन की भावनाओं को समझें. पूर्वाग्रह से बचेंग. निजी मामलों में फोकस बढ़ेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. परिजनों की सीख पर ध्यान दें. सहनशीलता बनाए रखें. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएं. प्रेम नेह बना रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- पारिवारिक गतिविधियां बढ़ेंगी. भव्यता बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. अपनों से होगी. निजी प्रदर्शन संवरेगा. सुलह सामंजस्य का प्रयास होगा.

शुभ अंक : 3 5 और 9

शुभ रंग : खाकी

आज का उपाय : सिद्धीविनायक गौरीपुत्र भगवान श्रीगणेशजी की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. त्याग भाव बढ़ाएं.

