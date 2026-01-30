scorecardresearch
 
Dhanu Tarot Rashifal 30 January 2026: धनु राशि वालों को रहना होगा मानसिक तनाव से दूर, रुका हुआ मिल सकता है वापिस

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 30 January 2026: आने वाला वक्त सपनों को उड़ान देने का है. मेहनत जरूर ज्यादा करना पड़ेगी. पर उसका प्रतिफल जीवन को आनंदित करने वाला सिद्ध होगा. मनचाही नौकरी की प्राप्ति मन को प्रफुल्लित कर सकती हैं.

sagittarius horoscope

धनु (Sagittarius):-
Cards:- The Star

किसी प्रतियोगिता में चयन के लिए काफी प्रयास कर सकते है. पूर्व में मिली असफलता के बाद भी हिम्मत और मनोबल को कम नहीं होने दे रहे है. अचानक से प्रतियोगिता में मिली चयन की सूचना हतप्रभ कर सकती हैं. इस बात से सभी लोग काफी प्रसन्न है. कार्य क्षेत्र में एक अच्छे अवसर को प्राप्त करेंगे. जिससे मान सम्मान के साथ आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी. प्रिय के परिजन विवाह के लिए स्वीकृति दे सकते है. ये इतनी आसानी से हो जाएगा. इस बात की  उम्मीद नहीं कर रहे थे. जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करेंगे. धैर्य और संयम के साथ कार्य करते हुए अपने सभी सपनों धीरे धीरे पूरा कर सकते हैं. वाणी पर संयम रखिए. मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए. जल्द ही किसी मित्र से व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है. समय अनुकूल है. इस अवसर को स्वीकार कर आगे बढ़ने के प्रयास कीजिए. आने वाला वक्त सपनों को उड़ान देने का है. मेहनत जरूर ज्यादा करना पड़ेगी. पर उसका प्रतिफल जीवन को आनंदित करने वाला सिद्ध होगा. मनचाही नौकरी की प्राप्ति मन को प्रफुल्लित कर सकती हैं. जल्द ही किसी संपत्ति या घर को खरीदने की तैयारी कर सकेंगे. 

स्वास्थ्य : पूर्व से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति मिल सकती है. ध्यान और योगा द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है. 

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता हैं. उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की कोशिश कर सकते हैं. 

रिश्ते : कार्यक्षेत्र में अधिकारियों की नाराजगी दूर हो सकती है. अपने व्यवहार को संयमित बनाकर परिजनों को खुश कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
