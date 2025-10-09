Dhanu Tarot Rashifal 9 October 2025: क्रोध और अहंकार से बचेंगे, लोगों की आर्थिक मदद कर सकते हैं

धनु (Sagittarius):-

Cards:- Judgement

यह समय आपके जीवन में किए गए अच्छे-बुरे कर्मों के प्रतिफल का हो सकता है. पूर्व में जिस तरह के कर्म अपने किए हैं. उसी तरह के प्रतिफल आपको मिल सकते है. अच्छे कर्मों का प्रतिफल हर प्रकार की सफलता के रूप में मिलेगा. जीवन में कुछ ऐसे बदलाव आते नजर आएंगे. जो आपके जीवन की पूरी दिशा पूरी तरह बदल सकते हैं. कुछ नए फैसले इस समय लेने पड़ सकते हैं. जो कि आपके व्यक्तिगत, व्यवसायिक या सामाजिक जीवन से हो सकते हैं.

समाज में अपने नाम एवं प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं. जो सामाजिक भलाई के लिए होंगे. क्रोध और अहंकार से चीजों पर काबू करा सकता हैं. पर इस समय क्रोध और अहंकार को दिखाने की जगह कृतज्ञता का भाव आपके मन में होना. ये भाव आपको आगे ले जाने में सहायक रहेगा.

यदि किसी परिजन या सहयोगी से कोई ऐसी भूल हो जाएं. जिसे माफ किया जा सके. तो उसको माफ कर देना. आपकी बड़प्पन को दर्शाइएगा. सामने वाले को उसकी भूल सुधारने का एक और मौका दिया जा सकता है. आपके कार्य क्षेत्र में सभी लोगों का सहयोग किसी ऐसी परियोजना को पूरा करने में मिल सकता है जो काफी कठिनाइयों भरी होगी.

स्वास्थ्य: इस समय स्वास्थ्य के प्रति सजगता किसी बड़ी बीमारी के होने की वजह बनाने से बचा सकती हैं.

Advertisement

आर्थिक स्थिति: कुछ लोगों की आर्थिक मदद कर सकते हैं. इससे मन को संतुष्टि मिल सकती हैं.

रिश्ते: जिन लोगों के साथ आपका रोज का उठाना बैठना हो. उनकी संगत का असर आपके व्यवहार ओर सोच पर दिखाई दे सकता हैं.

---- समाप्त ----