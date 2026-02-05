Dhanu Tarot Rashifal 5 February 2026: खानपान और दिनचर्या में सुधार लाएं, समय पर कार्य करना स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा

धनु (Sagittarius):-

Cards:- The Hanged Man

अपनी जिद्द के आगे किसी की भी बात न सुनना लोगों को आपके विरुद्ध कर सकती है.इस व्यवहार के चलते लोगों ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया है.ये बात मन को आहत कर सकती है.अपने व्यवहार में बदलाव लाने का निश्चय करेंगे.कार्य क्षेत्र में चल रहा पक्षपात पूर्ण वातावरण कार्यों की गति को कम कर सकता हैं.इस समय किसी के भी व्यवहार को लेकर खुद की सोच बदलने की कोशिश बंद कर दे.जल्द ही कार्यों में आ रही रुकावटें समाप्त हो सकती हैं.

दूसरों के व्यवहार और आचरण का खुद पर ज्यादा प्रभाव न पड़ने दें.कोई बात यदि ज्यादा परेशान कर रही है.तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले सकते है.परिवार में आया नया व्यक्ति अपने कठोर व्यवहार के चलते परिवार के बड़े व्यक्ति की डांट खा चुका है जिससे अब उसके स्वभाव में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल सकता है.सामने वाले व्यक्ति के साथ बदसलूकी न करें.यदि कोई कार्य पूरा न हो पा रहा हों.तो पुनः प्रयास करें.

स्वास्थ्य: खानपान और दिनचर्या में सुधार लाएं.समय पर कार्य करना स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ पैसा खर्च करने की होड़ न करें.सही योजना में धन निवेश करें.

रिश्ते: जीवनसाथी के गुस्से का हमेशा बुरा न माने.कभी कभी उसकी मंशा भी समझें.



