Meen Tarot Rashifal 28 January 2026: मीन वालों का अध्यात्म को तरफ होगा रुझान, यात्रा का बन रहा है योग

मीन(Pisces):-

Cards :- Four of Pentacles

इस समय पैसों को अनावश्यक खर्च न करें. छोटी छोटी बचत करके पैसों को सुरक्षित किया जा सकता है. किसी के बिना लिखापढ़ी के उधार न देना. पूर्व में हुए किसी आर्थिक हानि से अभी तक पूरी तरह से उभर नही पाए है. पैसों के किसी भी लेनदेन से खुद को दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं. जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. व्यर्थ खर्च की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है. धन का निवेश सोच समझकर करें. कार्य में मिली भरपूर सफलता के कारण स्वभाव में अहंकार और दंभ आ सकता है. जिसके चलते दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे हैं. अपने स्वभाव में बदलाव लाएं. जल्द ही आपकी व्यवहार कुशलता के सभी कायल होंगे. सहयोगी एवं मित्र लोग जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करते आए है. कोशिश करें, कि विपरीत स्थिति में भी सामने वाले से खुलकर बातचीत करें. कोई भी गलतफहमी न बढ़ने दें. कार्यों को समय पर पूरा करें. लोगों के साथ दुर्व्यवहार और गाली गलौज न करें. भाषा का सभ्यता बनाए रखें.

स्वास्थ्य: कई बार हाथ-पैर सुन्न हो सकते है. किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें. कुछ गलत होने की संभावना बन रही है.

रिश्ते: कुछ करीबी लोगों से मुलाकात उत्साहित कर देगी. कहीं घूमने की योजना बना सकते है.

---- समाप्त ----