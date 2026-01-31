scorecardresearch
 
आज 31 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले सभी कार्यों में पाएंगे सफलता, दूसरों के व्यवहार से हो सकती है परेशानी

Aaj ka Meen Rashifal 31 January 2026, Pisces Horoscope Today: पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. हस्तक्षेप से बचें. आवश्यक जानकारी साझा करने का प्रयास होगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

मीन - भावनात्मक संवाद में धैर्य दिखाएं. व्यर्थ बातों में स्वयं की असहजता न बढ़ाएं. परिजनों से सुलह सामंजस्य बनाए रखें. निजी विषयों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. भवन वाहन आदि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. पारिवारिक मामलों में रुचि रखेंगे. हस्तक्षेप से बचें. आवश्यक जानकारी साझा करने का प्रयास होगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- पद प्रतिष्ठा के प्रयास बनाए रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. वाणिज्यिक कार्यों में पहल करेंंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- अधिकारियों की मदद मिलेगी. बड़ों से सीख सलाह बनाए रखेंगे. भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. स्वार्थ संकीर्णता का त्याग करें. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता जोर होगा.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामलो में रुचि रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रहेगा. घर में अपनों के साथ समय बिताएंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. जिद में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- परिजनों से मतभेद न दिखाएं. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें.

शुभ अंक : 3, 6, 8, 9

शुभ रंग : क्रीम कलर

आज का उपाय : हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं तेल तिलहन का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. स्मार्ट बनें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

