आज 28 जनवरी 2026 मीन राशिफल: सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे, सबका साथ और विश्वास पाएंगे

मीन - वाणिज्यिक अवसर भुनाने की कोशिश होगी. कार्यविस्तार के मामले संवरेंगे. कारोबारी यात्रा बल पाएगी. चर्चा संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करेंगे. व्यर्थ चर्चाओं से बचें. कामकाजी स्थिति संवरेगी. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. सभी सहयोगी बने रहेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहें. सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे. संपर्क संवाद के प्रयास पक्ष में बनेंगे. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ा हुआ रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य लंबित रखने से बचें. आर्थिक जिम्मेदाररियो को निभाएं. कार्य विस्तार उमीद के अनुरूप रहेगा. पेशेवर यात्रा हो सकती है. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. वाणिज्यिक क कार्यों से जुड़ेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक पक्ष सबल रहेगा. साझा और सहकार का भाव बना रहेगा. कार्य व्यवसाय पर फोकस बनाए रखेंगे. कारोबारी संबंधों का लाभ उठाएंगे. अपेक्षित सफलता पाएंगे. लाभ बेहतर रहेगा. शुभ सूचनाएं मिलेंगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम संबंधों में सुख और संवार बनी रहेगी. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. भावनात्मकता बल पाएगी. रिश्तों में सहजता संतुलन रखेंगे. मन के मामले अनुकूल रहेंगे. प्रिय से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्रता बनाए रहें. सुखद सूचनाएं आगे बढ़ाएंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विविध प्रयासों में सक्रियता रहेंगे. स्वास्थ्य सहज रहेगा. व्यक्तित्व एवं मनोबल बल पाएगा. कार्यगति तेज व भव्यता बनाए रखेंगे. समय प्रबंधन संवारें.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : शिव-गौरी के पुत्र देवताओं में अग्रपूज्य भगवान श्रीगणेश की पूजा वंदना करें. हरी वस्तुओं का दान करें. कथा प्रवचन सुनें.

