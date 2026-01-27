scorecardresearch
 
आज 27 जनवरी 2026 मीन राशिफल: मीन राशि वाले कार्य व्यापार में व्यवस्था पर जोर देंगे, मित्रगण सहयोगी होंगे

Aaj ka Meen Rashifal 27 January 2026, Pisces Horoscope Today: सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी.

मीन - कुल कुटुम्ब के मामले पक्ष में रहेंगे. परिजनों में आदर स्नेह बना रहेगा. साख सम्मान और परंपरागत मामलों को बल मिलेगा. रहन सहन प्रभावपूर्ण रहेगा. वचन के पक्के रहेंगे. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. रुटीन को बेहतर रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. जोखिम लेने से बचें. सभी से बनाकर चलेंगे. विनम्रता बनी रहेगी. सभी का साथ और समर्थन पाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. आपसी मतभेदों में कमी आएगी. धनधान्य व संपत्ति संबंधी मामले हल होगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में व्यवस्था पर जोर देंगे. पेशेवरता को बढ़ाएंगे. कामकाजी वार्ता से जुड़ेंगे. स्पष्टता बढ़़ाएंगे. लोभ में नहीं आएंगे. विविध प्रयास अनुकूल बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. तैयारी बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लाभ बढ़त पर बना रहेगा. मूल्यवान वस्तुओं के संग्रह पर जोर होगा. जरूरी चर्चाएं आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. धनधान्य में वृद्धि होगी. निरंतरता व अनुशासन रखेंगे. बैंकिग पर जोर रखेंगे.

प्रेम मैत्री- प्रिय के साथ सुख से समय बिताएंगे. मित्रगण सहयोगी होंगे. घर में सुख सौख्य रहेगा. रक्त संबधों को ऊर्जा मिलेगी. वाणी व्यवहार में सहज रहेंगे. मान सम्मान बनाए रखेंगे. परंपरा एवं संस्कारां को बढ़ावा मिलेगा. रिश्तों पर जोर रहेगा. जिम्मेदारी से बात को आगे बढ़ाएंगे. साज सज्जा बनी रहेगी.
 
स्वास्थ्य मनोबल- भेंट और संवाद पर जोर होगा.. खानपान बेहतर होगा. मनोबल बढ़ेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

शुभ अंक : 2, 3 और 9

शुभ रंग : स्वर्णिम

आज का उपाय : महाज्ञानी महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना का प्रसाद बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. आदर सत्कार बनाए रखें.

