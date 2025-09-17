scorecardresearch
 

आज 17 सितंबर 2025 मीन राशिफल: मीन राशि वालों को प्राप्त होंगे इच्छित परिणाम, बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे

Aaj ka Meen Rashifal 17 September 2025, Pisces Horoscope Today: आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन रखेंगे. विषयगत समझ बेहतर होगी.

मीन - मित्रों के साथ सुखद संवाद बढे़गा. मनोरंजक यात्रा भ्रमणी की संभावनाओं को बल मिलेगा. प्रभावशाली लोगों से भेंट होगी. मन के रिश्ते संवरेंगे. समकक्षों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कला कौशल पर जोर होगा. पेशेवर उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं. आवश्यक लक्ष्यों को पूरा करेंगे. उद्योग व्यापार में विश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. नेतृत्व और प्रबंधन संवारेंगे. योजनागत कार्यों को पूरा करेंगे. प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे. वातावरण में अनुकूलन रखेंगे. विषयगत समझ बेहतर होगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर व्यवसाय में तेजी बनी रहेगी. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. कार्य व्यापार में अपेक्षित में वृद्धि होगी. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. सफलता का प्रतिशत संवरेगा. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- लाभकारी नीतियों को बढ़ावा देंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. आर्थिक पर फोकस रहेगा. लक्ष्य के प्रति उत्साहित रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवार पाएगा. वित्तीय मामले गति लेंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों से आपसी संवाद बढ़ेगा. प्रियजनों से संपर्क बेहतर बनाएंगे. मित्रों से मेलजोल बढ़ाने के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. मन के मामलों में इच्छित परिणाम बनेंगे. अपनों से करीबी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खुशी बढ़ेगी. आज्ञाकारिता रखेंगे. सक्रियता से काम लेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य संवा पर होगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : आंवला समान

आज का उपाय : पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण बनाए रखें. विधिवत् अर्घ्य दें. ओम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरे रंग की वस्तुएं दान करें. शिक्षण बढ़ाएं.

