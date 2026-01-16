आज 16 जनवरी 2026 मीन राशिफल: विश्वसनीय रहेंगे, सभी का भरोसा जीतेंगे

मीन - शासन से नजदीकियां बढ़ाने में सफल हो सकते हैं.अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा.कामकाज में शुभता का संचार रह़ेगा.तर्कशीलता व संवेदनशीलता बनी रहेगी.महत्वपूर्ण कार्योंं को तेजी से करेंगे.लक्ष्यगत प्रयासों में गति लाएंगे.प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे.योजनाओं ने में सफलता पाएंगे.पैतृक मामलों में रुचि बढ़ेगी.बड़ों का सहयोग रहेगा.सक्रियता से काम लेंगे.जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग बना रहेगा.इच्छित परिणमों से उत्साहित रहेंगे.प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- करियर में पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा.एक से अधिक स्त्रोतों से लाभ संवार पाएगा.लेनदेन में गति आएगी.अपेक्षित वृद्धि होगी.मेलजोल व संवाद बढ़ाएंगे.अधिकाधिक लाभ का प्रयास रहेगा.पेशेवर वार्ताएं संवरेंगी.

धन संपत्ति- आर्थिक हित साधने में सफल होंगे.पेशेवरता में वृद्धि होगी.विविध सकारात्मक परिणाम बनेंगे.समकक्षों में परस्पर सामंजस्यता बढ़ेगी.आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे.अप्रत्याशित लाभ बनेंगे.प्रबंध बेहतर होगा.योग्यता बल पाएगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह से संबंध मधुर बनाए रखेंगे.चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे.रिश्ते सुखकर रहेंगे.व्यवहारिक पक्ष मजबूत होगा.प्रियजनों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.परस्पर तालमेल बढ़ेगा.साख और विश्वास बल पाएंगे.सहयोग की भावना रखेंगे.परस्पर विश्वसनीय रहेंगे.सभी का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्रत संकल्प को बल मिलेगा.सहभागिता और संतुलन बढ़ाएंगे.व्यवस्था पर बल रखेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.मनोबल बढ़ा रहेगा.

शुभ अंक : 3 6 7 और 9

शुभ रंग : वासंती

आज का उपाय : देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.मिष्ठान्न का भोग लगाएं.वचन रखें.

