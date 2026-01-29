scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 29 January 2026: लाभ प्रतिशत संवरेगा, भूमि-भवन के कार्य बनेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 29 January 2026: आर्थिक कार्य संवारेंगे. पूंजीगत विषयों को गति देंगे. साझा योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. करियर व्यापार में स्थायित्व के प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. फोकस बनाए रखेंगे. भूमि-भवन के कार्य बनेंगे.

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

वृश्चिक - सबको जोड़ने में सफलता पाएंगे. और सामूहिक नेतृत्व को बल देंगे. घर परिवार में शुभता का संचार रहेगा. कार्यव्यवस्था बेहतर बनाए रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. उद्योग व्यापार में प्रभावी बने रहेंगे. सबका साथ पाएंगे. वार्ताओं में सहज प्रदर्शन करेंगे. महत्वपूर्ण मामलों को आगे बढ़ाएंगे. तेजगति से कार्य करेंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़त पर बना रहेगा. साझा सहयोग के मौके भुनाएंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य बना रहेगा. प्रतिष्ठा को बल मिलेगा.

नौकरी व्यवसाय- अपनों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे. कामकाजी गतिविधियों को बल मिलेगा. सकारात्मक संवाद से वातावरण बेहतर बनाएंगे. उद्योग उत्पादन के स्तर को बढ़ावा मिलेगा. जिम्मेदारों से भेंट बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक कार्य संवारेंगे. पूंजीगत विषयों को गति देंगे. साझा योजनाओं को मूर्तरूप देंगे. करियर व्यापार में स्थायित्व के प्रयास बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. फोकस बनाए रखेंगे. भूमि-भवन के कार्य बनेंगे.
 
प्रेम मैत्री- पारिवारिक निर्णय लेने होंगे. घर परिवार में उमंग उत्साह का माहौल रहेगा. सपरिवार सुख से समय बिताएंगे. अन्य का आदर सम्मान रखेंगे. संबंधों में सुधार होगा. करीबियों से बनाकर चलेंगे. रिश्तों में आपसी भरोसा जीतेंगे. प्रेम स्नेह में सहयोग समर्थन रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभी के साथ सहजता और सकारात्मकता बना रहेंगे. जांच व संकेतों से समझौता नहीं करेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
शुभ अंक : 3 और 9

शुभ रंग : ऐप्पल रेड

आज का उपाय : भगवान श्रीहरिविष्णु और देवी मां महालक्ष्मी जी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान करें. संबंध संवारें.

---- समाप्त ----
