Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 29 January 2026: सहकर्मियों का विश्वास रहेगा, महत्वपूर्ण विषयों में समय देंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 7 के लिए उत्तम समय है. उल्लेखनीय परिणाम पाने में मदद मिलेगी. पेशेवर कार्यों पर जोर रखेंगे. सृजनात्मक कार्यों में रुचि दिखाएंगे. आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. क्षमता प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सहजता से आगे बढेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. कामकाज में सक्रियता बढ़ेगी. परिणामों से उत्साहित होंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपनी स्थिति को पकडकर रखते हैं. इन्हें अपनी जगह से हिला या हटा पाना आसान नहीं होता है. रणनीतिक सूझबूझ रखते हैं. आज इ्रन्हें धैर्य और मनोबल से उच्च स्थिति बनाए रखना है. योजनाओं को गति देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवरजन महत्वपूर्ण कार्य समय से पूरे करेंगे. कारोबारी योजनाएं संवार लेंगी. सहकर्मियों का विश्वास रहेगा. महत्वपूर्ण विषयों में समय देंगे. प्रयास बनाए रखेंगे. वरिष्ठजन प्रभावित होंगे. प्रबंधकीय गतिविधियों पर ध्यान देंगे. काम से काम रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रेम स्नेह बनाए रखेंगे. सहयोग समर्पण का भाव रहेगा. सभी से संबंध मधुर रहेंगे. घर परिवार में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन की संभावना बनी रहेगी. सहजता बनाए रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बेहतर रखेंगे. निजता के प्रयास बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. स्वास्थ्य से समझौता नहीं करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर्स- लहसुनिया

एलर्ट्स- जोखिम न लें. प्रलोभन में आने से बचें. धूर्त से दूरी बनाएं.

