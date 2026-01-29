Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 29 January 2026: लक्ष्य पर फोकस रहेगा, योजनाएं आगे बढ़ाने में सफल होंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 6 के लिए आज का दिन अनुकूलता बढ़ाने वाला है. रहन सहन प्रभावी बना रहेगा. नीति नियमों का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. परिजनों साथ सहयोग बनाए रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति विषय की गहराई और रचनात्मकता दोनों को समझने और उभारने में सक्षम होते हैं. प्राकृतिकता से जुड़ाव रखते हैं. कला प्रदर्शन में आगे होते हैं. आज इन्हें स्पष्टता बनाए रखना है. परिवार का सहयोग रहेगा. माहौल के अनुरूप गति रखेंगे. साथीगण सहयोगी हांगे. साहस दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में तेजी बनी रहेगी. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. योजनाएं आगे बढ़ाने में सफल होंगे. व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. सलाहकारों से सानिध्य बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. निजी प्रयासों में गति आएगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्ते मधुर बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का सहयोग समर्थन पाएंगे. सामंजस्य बना रहेगा. छोटी बातों को अनदेखा करेंगे. प्रेम स्नेह बढ़ेगा. आपसी विश्वास को बल मिलेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी जीवन सुखद रहेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी. मेहमान आएंगे. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. आकर्षण अनुभव करेंगे.



फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- कमतरों से वार्ता से बचें. जोखिम न उठाएं. मितभाषी रहें.

