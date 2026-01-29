Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 29 January 2026: रहन सहन आकर्षक रहेगा, घर की साज संवार बढ़ाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

और पढ़ें

नंबर 5- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने में मददगार है. वातावरण में शुभता का संचार बना रहेगा. आर्थिक विषयों में सहजता व प्रभाव बनाए रहेंगे. रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे. परंपरागत कार्यों से जुड़ेंगे. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. प्रभावशाली रहेंगे. सफलता का परचम बढ़त पर रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मित्र परिजन सहयोग रखेंगे. भेंट भ्रमण के अवसर बने रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति चतुर और अपना काम निकालने में तेज होते हैं. आज इन्हें मनोबल ऊंचा रखेंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. संबंधों में मिठास बढ़ाएंगे. व्ववस्था में सहजता लाएंगे. आगे आने की सोच बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. विविधि विषयों में शुभता बनी रहेगी. कामकाज में तैयारी बढ़ाएंगे. सक्रियता बनाए रखेंगे. लाभ और विस्तार बल पाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद बेहतर होगा. रुटीन को संवारेंगे. सहज संकोच कम होगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- करीबियों का भरोसा जीतेंगे. बात कहने में सहज रहेंगे. प्रेम के मामले संवार पर रहेंगे. परिजनों से जरूरी बात कह पाएंगे. सहज भेंट की स्थिति रहेगी. अपनों में निकटता बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव रहेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- शैली बेहतर बनी रहेगी. रहन सहन आकर्षक रहेगा. व्यवहार संवारेंगे. घर की साज संवार बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 7 8

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- समय और ऊर्जा का निवेश बढ़ाएं. कमतर लोगों से दूरी बनाएं.

---- समाप्त ----