Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 29 January 2026: लाभ प्रतिशत संवरेगा, अनुभवियों का साथ पाएंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 4 के लिए भाग्य में सहयोगी है. कामकाज में श्रेष्ठता बनाए रखेंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. कार्ययोअनाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल रहेंगे. धार्मिक कार्यों में रुचि रखेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. राहुके अंक 4 के व्यक्ति अप्रत्याशित तेजी दिखाने की क्षमता रखते हैं. इनके कार्य का पूर्वानुमान कठिन होता है. आज इन्हें नेतृत्व पर जोर बनाए रखना है. सबका सहयोग रहेगा. भौतिक वस्तुओं में रुचि दिखाएंगे. व्यवस्था पर नजर बनाए रखें. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. लाभ प्रतिशत संवरेगा. अनुभवियों का साथ पाएंगे. परस्पर सामंजस्य रहेगा. बड़े प्रयासों के लिए प्रेरित होंगे. कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा. सभी का समर्थन बना रहेगा. महत्वपूर्ण लक्ष्यों को साधेंगे. साहस दिखाएंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सुख और आनंद बना रहेगा. दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा. रक्त संबंध मजबूत होंगे. परिवार में सुख सौख्य से रहेंगे. प्रियजनों का साथ मिलेगा. आकर्षण अनुभव करेंगे. जरूरी बात साझा कर पाएंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्ते संवार लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अनकूलन बढ़ेगा. हितलाभ के मौके बनेंगे. संकोच दूर होगा. रहन सहन पर ध्यान देंगे. उत्साह से कार्य करेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. सेहत सुधार पाएगी.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर्स- भूरा

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. आलोचना से प्रभावित न हों. दृष्टिकोण बड़ा रखें.

---- समाप्त ----