Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 29 January 2026: श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है, सुख सौख्य बल पाएगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 29 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज अंक 1 के लिए करियर कारोबार को दिशा देने में सहयोगी है. प्रतिभा के बल पर जगह बनाएंगे. निर्णय क्षमता बढ़त पाएगी. परिजन परस्पर जुड़ाव बढ़ाएंगे. कार्ययोजनाएं संवार लेंगी. सकारात्मक परिणाम उत्साहित रखेंगे. सफलता बढ़त पर रहेगी. सभी का साथ विश्वास पाएंगे. मित्रों व समकक्षों से भेंट होगी. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति नए-पुराने आदर्शां के बीच समन्वय बनाकर चलते हैं. अपनों के संरक्षण का भाव होता है. आज इन्हें अधिकारियों और पेशेवर वरिष्ठों का सानिध्य बनाए रखना है. परिवार के लोगों की बात को ध्यान सुनना है. संस्कारों को बल देंगे. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर तेजी दिखाएंगे. अधिनस्थ अनुपालन बनाए रखेंगे. करियर व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कला प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करेंगे. अनुबंधों में रुचि दिखाएंगे. अधिकारियों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. अवसरों की अधिकता रहेगी. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. प्रतिस्पर्धा का भाव बनाए रखेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. परिजनों व बड़ों का आदर करेंगे. रिश्तों में मिठास रखेंगे. सभी का प्रसन्नता बढ़ाएंगे. साथीगण सहयोग रखेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. सुख सौख्य बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. भेंट पर जोर बनाए रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तित्व संवार पाएगा. खानपान प्रभावशाली रहेगा. स्वास्थ्य लाभ बना रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. भव्यता पर जोर रखेंगे. मनोबल ऊंचा होगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- गोल्डन

एलर्ट्स- सजगता बढ़ाएं. व्यर्थ के दिखावे में न आएं. निवेश में सजग रहें.

---- समाप्त ----