Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 17 October 2025: कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे, आर्थिक वाणज्यिक प्रयासों में सफल होंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 17 अक्टूबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 9 है. अंक 8 के लिए आज का दिन किस्मत की चाल को संवारने वाला है. आर्थिक वाणिज्यिक पक्ष पूर्ववत् रहेगा. विभिन्न विषयां में पहल पराक्रम दिखाएंगे. सभी मोर्चां पर उत्साहजनक प्रदर्शन करेंगे. विभिन्न विषयों में सकारात्मक रहेंगे. साझा भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा सहज रहेंगे. पेशेवर कार्यों में वृद्धि बनी रहेगी. इच्छित परिणाम बनेंगे. कामकाज में गतिशीलता बनाए रखेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन जीने में भरोसा रखते हैं. दबाव में भी सहजता से काम लेते हैं. आज इन्हें प्रबंधन संवारना है. स्वयं पर ध्यान देना है. पेशेवर तेजी बढ़ाना है. गतिशीलता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- साहस से लक्ष्यों को साधने में आगे रहेंगे. सामंजस्यता व निरंतरता से बेहतर स्थिति बनाए रखेंगे. आर्थिक लाभ बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. आर्थिक वाणज्यिक प्रयासों में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा फोकस रखेंगे. जीत का भाव रखेंगे. रुटीन बेहतर होगा. मेहनत से जगह बनाएंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह में संवाद के अवसर बनेंगे. मन के मामले पक्ष में होंगे. रिश्ते नियंत्रित रहेंगे. प्रियजनों के संग भ्रमण पर जाएंगे. स्वजनों का ध्यान रखेंगे. संवाद में प्रभावी रहेंगे. मित्रों का समर्थन पाएंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. अपनों से अनुकूलता बढ़ाएंगे.

हेल्थ ऐंड लिविंग- साज संवार रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. सुख सौख्य बना रहेगा. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. निजता बढ़ेगी. अतिथि आएंगे. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- फिरोजी

एलर्ट्स- बैर व स्वार्थभाव से बचें. त्याग की सोच रखें.

