Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 8 September 2025: बड़प्पन दिखाएंगे, अवसरों को भुनाने की कोशिश बनी रहेगी

नंबर 8

8 सितंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 8 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यकर है. श्रेष्ठ प्रदर्शन से लाभ का प्रतिशत बेहतर होगा. विविध सकारात्मक परिणामों में बढ़ोतरी होगी. करियर व्यापार में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. चहुंओर सक्रियता बनाए रहेंगे. इच्छित विषयों में प्रभावशाली रहेंगे. खुशियां बढ़ेंगी. अपनों का साथ विश्वास पाएंगे. पेशेवर मामलों सहज रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति गहरी दृष्टि रखते हैं. कला साहित्य के गहरे आलोचक होते हैं. सबका ख्याल रखते हैं. आज इन्हें करियर कारोबार में तेजी बनाए रखना है. सक्रियता बढ़ाएंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. बड़प्पन दिखाएंगे. अवसरों को भुनाने की कोशिश बनी रहेगी.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. लोगों की बातों में आने से बचेंगे. समय एवं उूर्जा का संतुलन बढाएंगे. प्रबंधन पर ध्यान रहेगा. अपेक्षित सफलता पाएंगे. व्यवस्था पर भरोस रखेंगे. आर्थिक अवसरों पर बल रहेगा. योजनानुरूप कार्य करेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में वांछित परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- श्रेष्ठ जनों से भेंट होगी. आतिथ्य का मौका बना रहेगा. प्रेम स्नेह के प्रयास बल पाएंगे. सभी का साथ समर्थन रहेगा. समता सामंजस्यता रखेंगे. गरिमा गोपनीयता बढ़ेगी. करीबी प्रसन्न और सहयोगी बने रहेंगे. परिजनों के संग मनोरंजन पर जा सकते हैं. सुखद सूचना मिलेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- निजी मामलों में उत्साह रखेंगे. खानपान संवारेंगे. सुख सौख्य बढ़ेगा. आवश्यक जानकारी साझा करेंगे. चर्चा संवाद के अवसर बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बना रहेगा.



फेवरेट नंबर- 1 2 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मूनस्टोन

एलर्ट्स- ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं. व्यर्थ संवाद से बचें. दबाव में न आएं.

