Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 3 February 2026: उन्नति पथ पर अग्रसर रहेंगे, हितलाभ में वृद्धि होगी

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन बहुमुखी लाभ और शुभता को बनाए रखने वाला है. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार में उत्साह बढ़ेगा. सभी का साथ समर्थन बना रहेगा. कामकाजी मामलों में तेज गति रखेंगे. सौदे समझौते गति पाएंगे. करियर में सहजता रहेगी. उल्लेखनीय प्रयास बनेंगे. व्यक्तिगत मामले पक्ष में रहेंगे. परिजन सहयोगी रहेंगे. अनुकूलन बना रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति ऊर्जावान और उत्साही होते हैं. उम्र से कम आयु के नजर आते हैं. इन्हें आज मनोबल पर जोर देना है. संपर्क संवाद बढ़ाए रखना है.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में संवार बनी रहेगी. उन्नति पथ पर अग्रसर रहेंगे. हितलाभ में वृद्धि होगी. रुटीन बेहतर रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में शुभता रहेगी. पेशेवरता पर जोर बढ़ाएंगे. सामंजस्यता पर बल देंगे. अनुशासन अपनाएंगे.योजनाएं गति लेंगी. कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे. बड़प्पन रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में प्रेम और विश्वास बढ़ा रहेगा. रिश्तों में शुभता बढे़गी. मांगलिक गतिविधियां बनेंगी. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. आयोजनों में शामिल होंगे. सुखद सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. मित्रों का साथ रहेगा. अतिथि आ सकते हैं.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास बढ़ेगा. उत्साह से कार्य करेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. मनोबल व धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. धर्मकार्य बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- चमकदार लाल

एलर्ट्स- प्रबंधन पर ध्यान दें. दिखावे से दूर रहें. निरंतरता रखें.

