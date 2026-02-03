scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 3 February 2026: आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे, तेजी बनाए रखेंगे

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 3 February 2026: नीति नियमों को अपनाएंगे. समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. सफलता उत्साहित रखेगी. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. व्यवस्था संवारने पर जोर देंगे. सबको साथ बनाए रखेंगे. आर्थिक मामलों में शुभता रखेंगे. लाभार्जन बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयासों में अपेक्षा से अच्छे रहेंगे. तेजी दिखाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग रहेगा. धोखेबाजी से बचेंगे. उम्मीद से अच्छे परिणाम बने रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति का प्रारंभिक जीवन संघर्षां से भरा होता है. बड़ी उम्र में ये अपने प्रयासों से सफलता और सुख पाते हैं. आज इन्हें बड़ों से तालमेल रखना है. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. स्वजनों की बात ध्यान से सुनेंगे. जोखिमपूर्ण कार्य से बचेंगे. सहजता सरलता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण विषयों में साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. अनुभव एवं सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. नीति नियमों को अपनाएंगे. समय प्रबंधन पर जोर रखेंगे. कामकाजी प्रयासों को बढ़ाएंगे. लेनदेन में स्पष्ट रहेंगे. सफलता उत्साहित रखेगी. आर्थिक मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. तेजी बनाए रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मेलजोल बढाने में रुचि रहेगी, परिवार में धैर्य दिखाएंगे
व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे, स्वजनों के साथ समय बिताएंगे
सौदों समझौतों में बेहतर रहेंगे, पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे
व्यापार में स्पष्टता रखेंगे, उधार के लेनदेन से बचें
लोकप्रियता बढ़त पर बनी रहेगी, कार्य विस्तार का जोर देंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- स्वजनों संग हर्ष आनंद से रहेंगे. सबकी खुशी बढ़ाने की कोशिश रखेंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ता संभव है. भावनात्मकता बढ़ेगी. निजी जीवन सुखद रहेगा. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मन के  में मामलों में विश्वास बना रहेगा. रिश्तों में सहजता दिखाएंगे. नम्रता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संसाधनां पर ध्यान देंगे. सकारात्मकता बढ़ेगी. मधुर व्यवहार रखेंगे. खानपान प्रभावी रहेगा. अतिथियों का आदर करेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.
 
फेवरेट नंबर-  2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- विनम्र बने रहें. स्वार्थ संकीर्णता त्यागें. सहकार पर जोर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement