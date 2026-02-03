Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 3 February 2026: व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे, स्वजनों के साथ समय बिताएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

और पढ़ें

नंबर 6- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए भाग्योदय को बल देने वाला है. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पेशेवर विषयों में तैयारी दिखाएंगे. सामंजस्यता रखेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा. व्यक्तिगत रुटीन संवारेंगे. सबको साथ लेकर चलने की सोच रहेगी. सूझबूझ से काम लेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति अच्छे डिप्लोमेट होते हैं. राजकीय कार्यों में प्रभावी सहयोगी होते हैं. आज इन्हें नीति नियम निरंतरता बनाए रखना है. संबंधों पर बल देंगे. कामकाजी विषयों में मिश्रित फल पाएंगे. आशंकाओं से बचें. सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. बाहरी व्यक्ति पर भरोसा न करें.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामलों में उछाल बना रहेगा. उमंग उत्साह व सक्रियता बनाए रहेंगे. उल्लेखनीय विषयों में धैर्य रखेंगे. व्यवस्था संवारने पर जोर होगा. विविध प्रयास बेहतर बनाए रखेंगे. कारोबार में उत्साह बढ़ेगा. बड़प्पन की सोच रखेंगे. कामकाज में इच्छित सफलताएं प्राप्त होंगी. लोग सहयोगी बने रहेंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के रिश्तों को संवारेंगे. मित्रता सुधार पाएगी. प्रियजन से भेंट संभव है. प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. मन के मामले मध्यम रहेंगे. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. स्वजनों के साथ समय बिताएंगे. सहजता समता बनाए रहेंगे. संबंधों में सजग बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सीख सलाह पर बल रखेंगे. स्वास्थ्य पर जोर बढ़ाएंगे. र्व्यवस्था पर ध्यान देंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- सूझबूझ से हल निकालें. आवेश में न आएं. बड़ों की सुनें.

---- समाप्त ----