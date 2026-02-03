Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 3 February 2026: सौदों समझौतों में बेहतर रहेंगे, पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सभी मामलों को साधने और सहकार बढ़ाने में सहयोगी है. मित्रों का सहयोग बना रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों में मनोबल दिखाएंगे. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत विषयों में संतुलन बढ़ाएंगे. सबसे तालमेल रहेगा. अपनों का साथ समर्थन पाएंगे. विनय विवेक से काम लेंगे. पेशेवर गतिविधियां पर जोर देंगे. कामकाज में अनुशासन रखेंगे. मान सम्मान बल पाएगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति हर कार्य सूझबूझ से करते हे.. पेशेवर प्रयासों में तेज होते हैं. वाणिज्यिक समझ बेहतर होती है. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. बड़ों का सहयोग रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक हितों के संरक्षण में सफल रहेंगे. विविध प्रयास मजबूत बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कामकाजी वातावरण में सुधार आएगा. सौदो समझौतों में बेहतर रहेंगे. पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे. लाभ और विस्तार पर ध्यान देंगे. प्रबंधन प्रभावी रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम और स्नेह के मामलों में पहल बनाए रहेंगे. परिवार में सुख सौख्य बढ़ेगा. परस्पर सहयोग और विश्वास बढ़ेगा. सम्मान का भाव रहेगा. रिश्तों को बल मिलेगा. समता सामंजस्य रखेंगे. मित्रों बंधुजनों से सुख साझा करेंगे. प्रियजनों के संग स्मरणीय पल बिताएंगे. छोटों के लिए सहज रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यर्थ हस्तक्षेप न करें. जल्दबाजी न दिखाएं. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ बनाए रखेंगे. भरोसेमंद बने रहेंगे. स्वास्थ्य सुधार लेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- खाकी

एलर्ट्स- नकारात्मक सोच व असहज व्यवहार से बचें. व्यवस्था पर बल दें.

