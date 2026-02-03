Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 3 February 2026: व्यापार में स्पष्टता रखेंगे, उधार के लेनदेन से बचें

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 4 के लिए औसत है. कामकाजी संबंधों को बेहतर बनाए रहेंगे. लेनदेन में धैर्य दिखाएंगे. पारिवारिक प्रसंग स्मरणीय बनेंगे. आर्थिक गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. मेल मुलाकात के मौके भुनाएंगे. निरंतरता बढ़ाएंगे. आर्थिक विषयों में मजबूती आएगी. पेशेवर बहुमुखी प्रयास बढ़ाएंगे. सूझबूझ से निर्णय लेंगे. परिजनों से सामंजस्यता बनाए रहेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति अल्पकालिक कार्यों को बखूबी पूरा करते हैं. तेजी में विश्वास बनाए रखते हैं. अनुभव से आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें सहजता बनाए रखना है. सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे. साझा भावना से कार्य करेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्य उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. चर्चाओं और पेशेवर कार्यों से जुड़ेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. व्यापार में स्पष्टता रखेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें. आर्थिक पक्ष ध्यान देंगे. संपर्क संवाद प्रभावी रहेगा. संपत्ति के मामले संवरेंगे. बजट बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार के लोगों और करीबियों से विनम्रता बनाए रखें. रिश्तों में सामंजस्य और अनुकूलन रहेगा. सबका सम्मान बनाए रखें. आपसी विवादों को टालें. भावनात्मकता बल पाएगी. मेलजोल बढ़़ाएंगे. प्रेम में आनंद का वातावरण रहेगा. अपनों के लिए प्रयासरत रहें. संबंधों में सुधार होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- विनम्रता व बड़प्पन बनाए रखेंगे. जीवनशैली सहज रहेगी. परिजन सहयोग बढ़ाएंगे. प्रदर्शन बेहतर होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 4 5 6 7

फेवरेट कलर्स- गोमेद समान

एलर्ट्स- सतर्कता बढ़ाएं. जल्दबाजी न करें. व्यवहार सहज रखें.

---- समाप्त ----