Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 3 February 2026: आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उचित स्थान बनाए रखेंगे

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

और पढ़ें

नंबर 1- 3 फरवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन शुभता का संचारक है. लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे. करियर कारोबार पर फोकस रखें. जीवन आनंदमय रहेगा. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. पेशवर परिस्थितियों में सहजता रखेंगे. संबंधों में अनुकूलन बना रहेगा. मित्रों के साथ सहयोग बनाए रखेंगे. सहज संकोच बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति महान लक्ष्य बनाते हैं और उन्हें पूरा करने की पुरजोर कोशिश करते हैं. कार्यों में निरंतरता होती है. समता और संतुलन बनाए रखते हैं. भावनात्मक नियंत्रण अच्छा होता है. आज इन्हें संपर्क का लाभ मिलेगा. ऊर्जा उत्साह बना रहेगा. कार्यगति बेहतर रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण कार्यों में धैर्य से आगे बढ़ेंगे. विविध विषय पक्ष में रहेंगे. कार्यगति अपेक्षित बनी रहेगी. प्रतिभा प्रदर्शन से जगह बनाएंगे. आर्थिक मामलों में पेशेवरता पर जोर बनाए रखेंगे. सभी प्रभावित होंगे. कामकाज में सहजता रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. उचित स्थान बनाए रखेंगे. दबाव में न आएं.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में उत्साह दिखाएंगे. रिश्तों में रुचि लेंगे. परिवार में फोकस बनाए रखेंगे. अपनों में भरोसा बना रहेगा. पारिवारिक स्थितियां बल पाएंगी. भावनात्मक पक्ष में संतुलन रखेंगे. व्यवहार में नियंत्रित रहेंगे. उपलब्धि अर्जित करेंगे. चर्चा संवाद संवार पर रहेंगे. संबंध सकारात्मक बनेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- लक्ष्यगत प्रयास बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्मार्ट वर्किंग पर जोर देंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 7 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- अफवाहों से बचें. बाहरी लोगों पर भरोसा न करें. जांच बढ़ाएं.

---- समाप्त ----